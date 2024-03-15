Імовірність висока: Путін після виборів може почати нову хвилю мобілізації, — експерт

За словами полковника запасу Петра Черника, хоч новий призов росіян практично неминучий, це навряд чи призведе до внутрішніх бунтів населення. Жодних ознак поки що немає.

Росіянам із великою ймовірністю після виборів президента варто очікувати нову хвилю мобілізації, адже у Володимира Путіна, у разі переобрання, будуть розв'язані руки. Про це в інтерв'ю OBOZ.UA заявив військовий експерт і полковник запасу Петро Черник.

За його словами, у Кремлі можуть готуватися до того, щоб офіційно оголосити про призов після результатів виборів. Водночас, ознак того, що таке непопулярне рішення стане причиною масових бунтів серед населення, наразі немає.

"Імовірність цього висока. Але чи можливі там якісь внутрішні бунти? Поки що я цих ознак не бачу", — заявив Петро Черник.

Додатково військовий експерт прокоментував цілі російського президента Володимира Путіна. Вважається, що той вважатиме за свою перемогу вихід на адміністративні кордони двох українських областей — Донецької та Луганської. Це і є основна причина, чому окупанти зазнають колосальних втрат і не рахуються з ними.

"З точки зору Путіна вихід на адміністративні кордони двох областей — це велика перемога. І якщо заради цієї перемоги потрібно кинути в бій ще, умовно, десять-двадцять "сушок" і їх втратити, але досягти цієї мети... Нам потрібно перестати мислити категоріями нас, європейців. Ми дивимося на війну з точки зору гуманістичної європейської національності. Але на цю війну потрібно дивитися насамперед із погляду політичного і фізичного виживання Путіна", — підсумував Петро Черник.

Нагадаємо, 11 березня президент України Володимир Зеленський також говорив про те, що глава Кремля може провести мобілізацію після президентських виборів. За його словами, у зв'язку з цим основним завданням зараз є "ще жорсткіше" обмежити мобілізацію ресурсів, фінансів і залишків російських зв'язків зі світом.