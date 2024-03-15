У Шойгу повідомили про удари по Бєлгороду з РСЗВ: голосування тимчасово зупинили (фото, відео)

У Міноборони Росії заявили про нібито успішну роботу протиповітряної оборони — збито сім снарядів на підльоті до міста. Тим часом через прильоти та ракетну небезпеку на деяких виборчих дільницях призупинили голосування.

Вранці 15 березня Бєлгород у Російській Федерації потрапив під обстріли. За словами губернатора області Вʼячеслава Гладкова, нібито спрацювала протиповітряна оборона. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО — збито 7 снарядів системи залпового вогню на підльоті до міста", — сказав В'ячеслав Гладков.

З його слів, у Бєлгород постраждали дві людини — в одного чоловіка забій грудної клітки й закритий перелом декількох ребер, а в іншого посічене обличчя уламками від скла.

Також у місті зафіксовані різні пошкодження у 23 квартирах семи багатоповерхівок. Крім цього, відбулося влучання на території шкільного стадіону, пошкоджені бігові доріжки, два вікна в будівлі. Інформація щодо кількості пошкоджених авто уточнюється.

Гладков зауважив, що в Бєлгородському районі зафіксовані різні пошкодження в кількох квартирах багатоповерхівки, п'яти приватних будинках і двох будівлях торгових центрів, понівечені вісім машин.

У Міноборони РФ розповіли, що близько 8:15 мск 15 березня Бєлгородську область атакували за допомогою РСЗВ RM-70 "Вампір". Оборонне відомство звинуватило в атаці Україну.

"Черговими засобами ППО сім реактивних снарядів знищено в повітрі над Бєлгородською областю", — йдеться у повідомленні.

Російське видання "РИА-Новости" повідомило, що через ракетну небезпеку в Бєлгороді, люди, що прийшло на голосування за президента, були змушені покинути виборчу дільницю.

"У Бєлгороді через ракетну небезпеку люди, які прийшли проголосувати, змушені були покинути виборчу дільницю і спуститися в укриття", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 березня у пресслужбі ЛСР розповіли, що коридором для евакуації скористалися понад сім тисяч цивільних автомобілів громадян Бєлгородської області.

14 березня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що влада у РФ блокувала евакуацію населення з Бєлгородської області. З його слів, Кремль хоче використати мирних жителів як "живий щит".