Модернізували склад: РФ розмістила ядерну зброю в Білорусі під Осиповичами, — FAS (фото)

За інформацією Федерації американських вчених, на зазначеному місці з'явилися додаткові периметри безпеки та точка доступу. Модернізація почалася після візиту одного з російських чиновників.

Уже достатньо часу минуло з моменту, як Росія розмістила частину своєї ядерної зброї на території Білорусі. У Федерації американських учених (FAS) розповіли, де саме вона може перебувати.

За даними експертів, один зі складів у центральній частині Білорусі нещодавно пройшов через модернізацію. На ньому з'явилися додаткові периметри безпеки і точка доступу. Це може свідчити про те, що він став придатним для зберігання російських ядерних боєголовок для ракетних пускових установок "Іскандер".

"Модернізований корпус розташований усередині наявного військового складу на схід від міста Осиповичі. Витік документів на Discord засвідчив, що в лютому 2023 року ЦРУ повідомило, що "високопоставлений офіцер Міністерства оборони Росії проінспектував об'єкт на околицях Осиповичів на предмет можливої модернізації" для використання як "сховища ядерних боєголовок у Білорусі", — ідеться в повідомленні.

У Федерації американських учених знайшли, де може розташовуватися ядерна зброя в Білорусі Фото: FAS

Компанія Maxar Technologies також поділилася супутниковим знімком, на якому можна помітити, що сховище під Осиповичами дійсно пройшло через модернізацію. Там з'явилися кілька огорож і пункт доступу з дахом, що охороняється.

У Федерації американських учених знайшли, де може розташовуватися ядерна зброя в Білорусі Фото: FAS

Ба більше, стає зрозуміло, що роботи на складі почалися якраз після того, як його відвідав один із російських чиновників. Просувалася модернізація досить повільно і спочатку робітники зробили двошаровий периметр безпеки, чого виявилося недостатньо.

У жовтні минулого року будівництво продовжилося. У результаті в січні було вже 4 таких периметри.

Нагадаємо, 8 січня повідомлялося, що РФ розміщує ядерну зброю в Білорусі поблизу кордонів НАТО, про що написали у WSJ. Розвідка Міноборони США підтверджує правдивість заяв очільника Кремля про відправлення ядерної зброї до Білорусі.