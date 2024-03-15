Думали, що атакують бронетехніку: ЗС РФ витратили $30 тисяч на знищення макета танка (відео)

Росіяни зафіксували українську "техніку" та вирішили її атакувати за допомогою баражуючого БПЛА "Ланцет". Проте замість справжнього танка ворог завдав удару по макету

Збройні сили Російської Федерації знищили макет українського танку. Для цього вони використали безпілотний літальний апарат типу "Ланцет", ціна якого складає близько 30 тисяч доларів. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

"Російські військкори заявили про знищення дроном українського танку, але насправді "Ланцет" за 30К доларів витратили на макет", — йдеться у повідомленні.

Цаплієнко опублікував відео, яке поширювали російські військові блогери, на якому бійці ЗС РФ помітили українську військову техніку за допомогою БПЛА посеред лісистої місцевості. Потім противник атакував за допомогою безпілотника "Ланцет". Проте замість бронетехніки, росіяни знищили макет.

Журналіст показав, як насправді виглядав "танк".

"Це макет танка, на який окупанти витратили черговий дрон і заявили про перемогу", — йдеться у підписі під світлинами.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Нагадаємо, 12 березня в ОК "Південь" розповіли, що на лівому березі Дніпра Херсонської області ЗСУ знищили автоматизований комплекс радіорозвідки Р-381Т "Таран" і два БПЛА типу "Ланцет". Також було уражено спостережний пункт і польовий пункт постачання.

13 березня у Херсонській області противник втратив обладнання для БПЛА та станції РЕБ і "Муром-М". Бійці ССО завдали удару по будівлі, де ЗС РФ складали техніку.