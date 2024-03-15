"В жодному разу не підходьте": РФ планує теракти з жертвами серед українців, — активісти

За даними руху "Жовта Стрічка", росіяни планують провокації під час своїх виборів. Активісти закликали українців сидіти вдома та не ігнорувати тривоги.

Російські окупанти планують теракти та провокації в період проведення своїх президентських виборів. Про це 15 березня попередили активісти руху "Жовта Стрічка".

Повідомляється, що ЗС РФ можуть влаштувати теракти та провокації у період з 15 по 17 березня. Жертвами можуть стати мирні мешканці тимчасово окупованих територій. Небезпечно буде в районі "виборчих дільниць".

"Ми закликаємо кожного та кожну, хто живе в окупації, в жодному разі не підходьте до "виборчих дільниць" з 15 по 17 березня, залишайтесь вдома. Не ігноруйте повітряні тривоги", — наголосили активісти.

Рух "Жовта Стрічка" створив карту, на якій відмічені усі "виборчі дільниці" загарбників.

Карта "дільниць" на окупованих територіях Фото: Скриншот

"Вибори" на ТОТ: як проходить голосування

Активісти розповіли, що в захопленому місті Генічеськ у Херсонській області людей змушують голосувати силоміць. Російські окупанти обходять квартири та викрадають цивільних, щоб вони віддали свої голоси на "виборах".

"Ми таке вже бачили на так званому референдумі та фейкових місцевих виборах", — підкреслили у "Жовтій Стрічці".

Також активісти передають, що в Сімферополі та Севастополі "з самого ранку низька явка".

Нагадаємо, партизани руху "Атеш" у перший день проведення виборів розклеїли в Московській області антипутінські листівки. Вони наголосили, що результати голосування відомі, але народ ще може вплинути на ситуацію.

У російському Міноборони підтвердили висадку десанту, який зайшов у село Козинка в Бєлгородській області, але звинуватили в операції ЗСУ та іноземних найманців. В той самий час добровольці ЛСР показали, які "подарунки" підготували до виборів у РФ.