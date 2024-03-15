Безкоштовні аналізи та огляд у гінеколога: як влада РФ мотивує громадян ходити на вибори

Журналісти стверджують, що просто на виборчих дільницях планують розгорнути мобільні пункти медиків для обстеження росіян, які взяли участь у виборах.

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Жителі Челябінської області, які відвідають виборчі дільниці, отримають можливість пройти безкоштовне медичне обстеження. Мобільні медичні бригади будуть розгорнуті на місцях голосування. Про це повідомляє російське видання U24.ru.

Так, за даними видання, у регіональному МОЗ попередили, що для охочих здати аналізи необхідно мати при собі паспорт, поліс обов'язкового медичного страхування та СНІЛС.

Громадяни зможуть отримати консультацію терапевта та інших медичних фахівців, здати загальний аналіз і біохімію крові, пройти електрокардіограму, а також виміряти внутрішньоочний тиск. Також можна буде пройти мамографію, флюорографію та проконсультуватися у вузьких спеціалістів: гастроентеролога, кардіолога та невролога.

На деяких виборчих дільницях відбуватиметься комплексний прийом: консультація у терапевта, вимірювання артеріального і внутрішньоочного тиску, аналіз крові на холестерин і глюкозу, ЕКГ. Жінкам запропонують показатися гінекологу.

У Челябінську серед учасників виборів будуть розіграні три квартири і 10 автомобілів Lada Granta. Крім того, фонд подарунків включає в себе 300 холодильників, ноутбуків, смартфонів та іншу побутову техніку. Аналогічні вікторини та заходи будуть проведені в Магнітогорську, Міасі, Златоусті, Копейську, а також в інших містах низки регіонів.

Нагадаємо, вибори в Росії триватимуть три дні — з 15 по 17 березня. На тимчасово окупованих територіях України також відбуватимуться так звані вибори.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президентські вибори в Російській Федерації не принесуть жодних змін у Кремлі.

Розвідка Великої Британії також прокоментувала виборчий процес у РФ. В аналітичній записці вказується, що на окупованих територіях залишилася ледве третина населення і відсутня безпека. Але навіть за таких умов будуть імітувати голосування, щоб показати "демократичність".