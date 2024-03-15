ЗС РФ застосували оновлені Shahed: у ЗСУ розповіли про особливості іранських БПЛА (відео)

Російські дрони мають не лише інший колір, але й різні звукові характеристики. Ворог пробує, як буде ефективніше, розповіла керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь".

Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що Збройні сили Російської Федерації почали запускати по мирних містах України безпілотні літальні апарати типу Shahed, пофарбовані в темний колір та з різними звуковими характеристиками. Про це вона повідомила під час телемарафону.

Вона розповіла, що ворог фарбує дрони в різні темні відтінки — чорний, карбоновий, темно-сірий, таким чином окупанти намагаються підлаштуватися під нічне небо. Також дрони мають різні звукові характеристики — одні голосніші, інші тихіші, зокрема в різних модифікаціях по-різному. Наталія Гуменюк переконана, що ЗС РФ підбирають, як буде ефективніше.

Зі слів Гуменюк, є припущення, що дрони можуть мати підсилену бойову частину.

"Імовірно деякі з них мають підсилену бойову частину", — сказала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, вночі 15 березня російські військові атакували мирні міста України за допомогою безпілотних літальних апаратів типу Shahed. За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, українська протиповітряна оборона збила 27 дронів.

13 березня експерти Defense Express розповіли, що ЗС РФ оснащували свої дрони Shahed-136 блоком навігації DGPS. Він теоретично може збільшити точність влучання БПЛА.