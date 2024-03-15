3-я ОШБр знищила КСП РФ: як втрата батальйонного командування змінить фронт (відео)

Біля Авдіївки розвідники Батальйону безпілотних систем виявили російський КСП, по якому завдали влучного удару 152-мм калібром. Крім цього, було ліквідовано гармату Д-30.

Бійці Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України атакували контрольний спостережний пункт росіян у районі Авдіївки Донецької області. Про це повідомили в пресслужбі 3-ї ОШБр у Telegram.

"Ліквідовано місце дислокації командного складу ворожого підрозділу, проти якого б’ється на Авдіївському напрямку Третя штурмова бригада", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, було знищено гаубицю Д-30 в самому місті. Зокрема, окупанти її вогнем діставали позиції ЗСУ та техніки.

У бригаді розповіли, що розвідники Батальйону безпілотних систем помітили КСП однієї з бригад ворога. Після підтвердження цілі бійці другої артбатареї Martial Family другого САДн приступили до її знищення, а саме завдали потужних ударів 152-мм калібром.

У 3-й ОШБр наголосили, що росіяни йдуть в штурм малими піхотними групами, а тому втрата батальйонного командування — це деморалізація особового складу ЗС РФ і ураження координації дій противника. В результаті це дозволить бійцям 3-ї ОШБр ефективніше тримати оборону позицій та контратакувати.

В опублікованому відео військові показали, як спершу зробили пристрілочний постріл, після якого відбувся вибух, а в небо здійнявся густий сірий дим. Уже після знищення КСП відбувся удар по гарматі Д-30.

Нагадаємо, 14 березня в Херсонській області бійці ССО завадили російським військовим замінувати водойму. Українці ударили по ворогу за допомогою безпілотних літальних апаратів.

14 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що противник зосередив свої основні зусилля на Авдіївському напрямку. Окупанти намагаються прорвати українську оборону в смугах трьох бригад.