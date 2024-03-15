"Зосередили основні зусилля": Сирський розповів про модель оборони від ЗС РФ під Авдіївкою

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що ворог проводить штурми щодня. Свою піхоту окупанти підтримують ударами керованими авіабомбами та вогнем артилерії.

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про ситуацію під Авдіївкою. Про це відомо з публікації у його соцмережах.

Сирський підкреслив, що на Авдіївському напрямі ЗС РФ зосередили "основні зусилля". Вже декілька діб поспіль ворог намагається прорвати українську оборону у смугах трьох бригад. Окупанти щодня кидають в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку.

"Наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV-дронів і дронів зі скидами. Авіація противника періодично завдає ударів КАБами з відстані 40-50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ", — розповів головнокомандувач ЗСУ.

Фото, опубліковане Сирським з Авдіївського напряму Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ" Фото, опубліковане Сирським з Авдіївського напряму Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ"

Сирський розповів про "найбільш ефективний спосіб ведення оборони" в таких умовах. Йдеться про знищення техніки й штурмовиків з артилерії, поєднане з діями бронегруп, застосуванням безпілотників та захистом РЕБ. Також для оборони важливо завдавати ударів ракетами та артснарядами по пунктах управління ворожими БПЛА.

"Спільно з командирами розглянули оптимальні варіанти дій наших військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами. Були вжиті всі необхідні заходи для зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між всіма елементами оперативної побудови на цьому напрямку", — додав воєначальник.

Фото, опубліковане Сирським з Авдіївського напряму Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ"

Нагадаємо, у британській розвідці також підтверджували, що ЗС РФ нині зосередили сили в районах Авдіївки та Мар’їнки.

В ISW інформували, що російські окупанти могли просунутись на північний захід і південний захід від Авдіївки.