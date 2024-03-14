"Ситуація буде складною": де ЗС РФ зосередять сили найближчим часом, — британська розвідка

У Міноборони Великої Британії спрогнозували, що окупанти продовжуватимуть атакувати на двох пріоритетних для себе ділянках. Водночас розвідка зафіксувала, що просування ворога "сповільнилось".

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У британській розвідці припустили, де ЗС РФ намагатимуться просуватись у найближчі тижні. Про це відомо з публікації Міноборони Великої Британії від 14 березня.

Російські війська продовжують атакувати на декількох напрямах. Нині РФ зосереджує операції на заході від Авдіївки та Мар’їнки. Повідомляється, що на ці райони припадає 60% зареєстрованих атак Росії за останні чотири тижні.

"Однак середня кількість російських наземних атак на Україну зменшилася на 13% з кінця лютого 2024 року, коли середньотижневе число сягало 600. Росія захопила контроль над Авдіївкою та кількома селами на захід від міста в лютому, але просування відтоді сповільнилося", — зазначили у британському Міноборони.

У розвідці прогнозують, що найближчими тижнями ситуація для Сил оборони буде складною. У відомстві пояснили, що ворожі війська продовжать відновлюватись та атакувати на пріоритетних напрямах.

Звіт британської розвідки за 14 березня Фото: Міноборони Великої Британії

Нагадаємо, командир взводу 95 ОДШБр Станіслав Краснов розповів про напружену ситуацію в районі села Терни на Донеччині. Російські окупанти цілодобово штурмують позиції, просуваючись по 5-10 метрів та ховаючись в окопах.

Речник 26 артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашников повідомив, що ситуація на Бахмутському напрямі залишається високонапруженою. Ворог намагається просуватись та здійснює атаки.