"Ситуация будет сложной": где ВС РФ сосредоточат силы в ближайшее время, — британская разведка

В Минобороны Великобритании спрогнозировали, что оккупанты будут продолжать атаковать на двух приоритетных для себя участках. В то же время разведка зафиксировала, что продвижение врага "замедлилось".

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В британской разведке предположили, где ВС РФ будут пытаться продвигаться в ближайшие недели. Об этом известно из публикации Минобороны Великобритании от 14 марта.

Российские войска продолжают атаковать на нескольких направлениях. Сейчас РФ сосредотачивает операции на западе от Авдеевки и Марьинки. Сообщается, что на эти районы приходится 60% зарегистрированных атак России за последние четыре недели.

"Однако среднее количество российских наземных атак на Украину уменьшилось на 13% с конца февраля 2024 года, когда средненедельное число достигало 600. Россия захватила контроль над Авдеевкой и несколькими селами к западу от города в феврале, но продвижение с тех пор замедлилось", — отметили в британском Минобороны.

В разведке прогнозируют, что в ближайшие недели ситуация для Сил обороны будет сложной. В ведомстве объяснили, что вражеские войска продолжат восстанавливаться и атаковать на приоритетных направлениях.

Отчет британской разведки за 14 марта Фото: Міноборони Великої Британії

Напомним, командир взвода 95 ОДШБр Станислав Краснов рассказал о напряженной ситуации в районе села Терны в Донецкой области. Российские оккупанты круглосуточно штурмуют позиции, продвигаясь по 5-10 метров и прячась в окопах.

Представитель 26 артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников сообщил, что ситуация на Бахмутском направлении остается высоконапряженной. Враг пытается продвигаться и осуществляет атаки.