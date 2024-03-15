Ворог у прицілі: в РДК показали, як пробралися в тил ЗС РФ (відео)

У Бєлгородській області російські добровольці змогли підібратися до противника та поцілитися в нього. Також бійці показали обстановку в тилу окупантів. Бєлгородській області російські добровольці змогли підібратися до противника та поцілитися в нього

Бійці розвідгрупи "Російського добровольчого корпусу" показали свою роботу в тилу ворога в Бєлгородській області (Росія). Відповідне відео опублікували в пресслужбі РДК у Telegram.

"Робота розвідгрупи РДК у тилу противника у Бєлгородській області" — йдеться у повідомленні.

Російські добровольці опублікували два ролики. Зокрема, в першому показали, як на прицілі тримали групу військових Збройних сил Російської Федерації. Натомість у другому зняли обстановку та показали своїх бійців з розвідгрупи.

Рейд РДК і ЛСР на території РФ: що відомо

12 березня російські добровольці з Легіону "Свобода Росії", "Сибірського батальйону" і "Російського добровольчого корпусу" перейшли кордон та атакували в Бєлгородській і Курській областях.

15 березня російські добровольці зробили спільну заяву та заявили, що завдадуть масованого удару по військових об’єктах Бєлгорода. Також вони закликали мирних жителів пройти в укриття.

13 березня командир РДК Денис Нікітін розповів, що під його керівництвом перебувають понад тисяча бійців, зокрема колишні бійці з ПВК "Вагнер" та "Шторм Z". З його слів, іноді до підрозділу могли потрапляти "заслані козачки".

Нагадаємо, 14 березня OSINT-аналітики CyberBoroshno показали відео, як військові РФ вивісили білий прапор и здалися в полон ЛСР та РДК у Бєлгородській області.