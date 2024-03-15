Путін надсилає світові сигнал у день "виборів": в ОП прокоментували атаку на Одесу

Росія планує надалі вести війни, масово вбивати людей, а "домовитися" можна лише "на умовах Путіна", вважає Михайло Подоляк.

Російська атака на Одесу у п'ятницю, 15 березня, у день так званих виборів російського президента, є сигналом того, що Москва планує і надалі вести руйнівні війни і вбивати людей. Такою думкою у соцмережі Х поділився радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Атакуючи мирних жителів в Одесі балістичними ракетами та навмисно вбиваючи десятки мирних жителів у центрі міста сьогодні, Путін у день початку "процедури свого диктаторського перепризначення" надсилає світові дуже чітке повідомлення", — написав Подоляк.

З його слів, Росія, по-перше, точно буде вести руйнівні війни, бо це є єдиною метою її існування і взагалі можливістю зберегти Росію як державу.

По-друге, війни російського президента передбачатимуть завжди масове вбивство громадян інших країн.

"Свідома геноцидна складова є обов’язковою умовою підтримки кровожерливості російського світу на найвищому рівні", — переконаний радник керівника ОП.

По-третє, "заморозити", "домовитися" чи "припинити вогонь" можна лише на "умовах Путіна".

"Умови ці прості – Росія буде поводитися дико де завгодно і коли завгодно, брати під свій контроль будь-яку територію, різати і/або розбирати на частини місцевих жителів…" — додав Подоляк.

Нагадаємо, 15 березня ЗС РФ завдали двох ракетних ударів по Одесі.

У Силах оборони Півдня повідомили, що окупанти запустили по місту ракети типу "Іскандер".

Згідно з останніми даними МВС, жертвами атаки стали 16 людей, серед них працівники ДСНС і поліції. 73 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.