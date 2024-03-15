Пішов добровольцем: мер Одеси підтвердив загибель ексзаступника від удару РФ

Загиблий ексчиновник Сергій Тетюхін перебував у лавах ЗСУ, куди пішов добровольцем. До мобілізації займався транспортом та генераторами для міських котелень.

Під час російського удару по Одесі 15 березня загинув колишній перший заступник Одеського міського голови Сергій Тетюхін. Чоловік працював у міськраді до листопада 2023 року, а потім пішов добровольцем до ЗСУ. Загибель свого ексзаступника підтвердив мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram-каналі.

Труханов повідомив, що серед загиблих під час атаки ЗС РФ — дійсно віцемер Сергій Тетюхін. Мер відзначив професійність та порядність свого колишнього заступника. Повідомив, чим саме займався посадовець у минулому — одеським транспортом та співпрацею з міжнародними партнерами. Мер Одеси висловив співчуття родині та друзям Тетюхіна, а також близьким інших жертв російського удару 15 березня.

"Серед загиблих внаслідок сьогоднішньої атаки — Сергій Тетюхін, мій колишній перший заступник. Його спадщина — це сучасні транспортні розвʼязки, надана міжнародними партнерами техніка та багато ефективних рішень для покращення міського простору. Щирі співчуття рідним та близьким Сергія. Світла памʼять про нього назавжди залишиться в наших серцях", — зазначив Труханов.

Обстріл Одеси 15 березня - Геннадій Труханов про Тетюхіна Фото: Скриншот

Сергій Тетюхін — віцемер Одеси, який мобілізувався в ЗСУ наприкінці листопада 2023 року — про подію написали на порталі "Суспільне". Журналісти розповіли, що одесит більш як 10 років працював в органах місцевої влади. Спершу він займався питаннями європейської інтеграції та зовнішньоекономічними питаннями в Одеській обласній державній адміністрації (2011 рік), у міськраді опинився у 2017 році. Першим заступником Геннадія Труханова Тетюхін став у липні 2021 року, а у травні 2023 його призначили першим заступником мера Одеси.

Сергій Тетюхін - фото першого заступника мера Одеси

Колеги посадовця розповіли "Суспільному", що посадовець роздобув у міжнародних партнерів 48 тролейбусів та закупив генератори для усіх міських котелень. Також він займався облаштуванням доріг в Одесі: за його підтримки збудували "острівці безпеки, підсвічені зебри, велосмуги, пішохідний центр".

На сторінці Facebook Тетюхіна можна побачити фото, опубліковані весною 2023 року — він показав машину, перероблену для потреб Територіальної оборони, а також вантаж, який прибув з-за кордону. Друзі почали писати слова скорботи через його загибель.

Сергій Тетюхін - фото авто для Тероборони Фото: Facebook Сергій Тетюхін - фото вантажу гумдопомоги Фото: Facebook

Обстріл Одеси 15 березня — деталі

Зазначимо, ЗС РФ вдарили по Одесі близько 11 год. 15 березня — ударів було два, вони стались один за одним, ракети поцілили в одну точку. Згідно з першими повідомленнями, сталось влучання у житловий будинок, повідомили у місцевих пабліках. Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що від російської атаки загинуло 16 людей. Поранених — від 50 до 70 осіб, розповіли представники Нацполіції і ДСНС.

В ЗСУ пояснили, що ворог для удару по Одесі використали балістичну ракету "Іскандер". Військовий огляд групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що південний регіон не має комплексів ППО, здатних збивати подібні снаряди.

Нагадуємо, в ніч на 15 березня ЗС РФ запустили по Україні зграю дронів-камікадзе Shahed-136: вибухало на Вінниччині. В офісі президента Зеленського прокоментували масовану атаку росіян: пояснили, що події пов'язані з Володимиром Путіним.