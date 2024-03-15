Без моторів і чипів: СБУ заблокувала деталі для Shahed-136 і ракет РФ

ЗС РФ не отримають 1600 дронів-камікадзе, оскільки українські кіберфахівці заблокували таємні шляхи надходження західних запчастин, розповіли в пресслужбі СБУ.

Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) зупинили партію комплектуючих для виробництва російської зброї. Завдяки їхнім діям у ЗС РФ буде менше Shahed-136, які не отримають сервомотори, і менше крилатих ракет, які не матимуть мікросхем. Про деталі чергової спецоперації Фокусу розповіла пресслужба відомства.

СБУ діє проти РФ у кількох напрямках, заявили у пресслужбі. Можна виділити три основних — "полювання" за контрабандою комплектуючих, які РФ купує в обхід санкцій, відбиття кібератак та знешкодження військової техніки на передньому краї.

По-перше, фахівці служби проводять спецоперації з блокування потоку деталей для російської зброї. Начальник управління Департаменту кібербезпеки (ДКІБ) СБУ Ілля Вітюк заявив, що в одній із затриманих партії було 1600 сервомоторів для дронів-камікадзе Shahed-136. В іншій — 4 тис. мікросхем, потрібних для створення крилатих ракет.

По-друге, інформація, отримана кіберфахівцями ДКІБ, використовується для ведення кібервійни проти країни-агресора. Наприклад, противник може проникнути в телефон українського воїна та встановити його місцеперебування. Після цього ЗС РФ завдають удар, наслідком якого можуть бути людські жертви, але цього не стається завдяки відбиттю кібератаки.

"Кібервійна — це не щось абстрактне та віртуальне. Кожна відбита атака — це недопущена спроба завдати шкоди нашій державі та людям. Уявіть: спецслужби РФ зламали месенджери одного військового й так зʼясували точне місце та час запланованого збору, і в результаті — приліт і десятки загиблих", — пояснив Ілля Вітюк.

Згідно з даними правоохоронців, протягом двох років війни вдалося відбити 10 тис. кібератак росіян. Наголошують, що більшість атак зупинили "на початковій стадії". Головні напрямки дій ворога — це розвідка, руйнування, психологічний вплив і комбіновані.

По-третє, бійці СБУ виконують спецзавдання на лінії фронту, — розповіли в пресслужбі відомства. Зокрема, "полюють" на російські комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ) і засоби радіоелектронної розвідки (РЕР). Також вистежують російські безпілотники, які шпигують за технікою Сил оборони.

Ігор Вітюк прогнозує, що РФ посилюватиме наступ у кіберпросторі. СБУ також активізуватиметься: робитиме "бавовну" на військових об'єктах ЗС РФ і проводитиме цифрові кібератаки.

Спецоперації СБУ — деталі

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про інші спецоперації, які проводили фахівці СБУ. В лютому вдалося знешкодити мережу спецагентів ФСБ, до якої входили колишні та чинні працівники українських спецслужб. Як з'ясувалося, на них тиснули, шантажували та примушували виконувати різні завдання.

Водночас дрони, створені фахівцями СБУ, летять у напрямку російських нафтопереробних заводів і нафтобаз — завдяки цим заходам РФ зменшила експерт нафти на 30%.

Нагадуємо, 12 березня спецслужби викрили агентурну мережу, яка діяла на основі церковників УПЦ МП. Також затримали зловмисника, який наводив російські ракети на військовий госпіталь.