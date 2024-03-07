"Це їх не врятує": в СБУ розповіли про виробництво російських дронів (відео)

За словами речника СБУ, будь-які розробки росіян не впливають на плани України зі знищення ворожих цілей і на стратегічну мету — перемогти Росію.

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У Службі безпеки України (СБУ) анонсували "дуже спекотний і гарячий курортний сезон" для російських окупантів. Україна модернізувала морські дрони Sea Baby, і тепер вони стали смертоноснішими для ворогів. Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко в ефірі телемарафону, однак додав, що розкривати всі плани з очевидних причин не буде.

За його словами, новий Sea Baby може доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. Так українські бійці зможуть дістати ворожу ціль фактично в будь-якій точці Чорного моря.

На запитання, чи намагалися окупанти знищити місця виробництва дронів, Дехтяренко запевнив, що СБУ убезпечує свої розробки від зазіхань ворога, змінює та вдосконалює свої розробки.

"Ми постійно перебуваємо на декілька кроків попереду. Тобто постійно розвиваємося та не даємо окупантам можливості повноцінно протидіяти нашим дронам", — сказав він.

Сам факт того, що Україна може атакувати морськими дронами обʼєкти Росії в Чорному морі, став несподіванкою для ворога, наголосив Дехтяренко.

Також він заявив, що будь-які розробки ворогом власних дронів лише збільшує кількість законних цілей для України.

"Росіяни продукують свої безпілотники, але це їх не врятує. Це лише збільшує кількість законних цілей для нас у Чорному морі. Тому будь-які так звані розробки не впливають на наші плани зі знищення та на нашу стратегічну мету — перемогу над Росією", — запевнив речник СБУ.

Нагадаємо, у ніч із 4 на 5 березня Головне управління розвідки Міноборони України та Військово-морські сили ЗСУ провели успішну операцію в Чорному морі. Морськими дронами Magura V5 вдалося знищити російський патрульний корабель "Сергей Котов". Корвет затонув неподалік Керченської протоки.

3 березня аналітики Інституту вивчення війни повідомляли про те, що Росія планує найближчими місяцями розпочати серійне виробництво багатоцільових безпілотників "Скальпель" в Алтайському краї.