Найближчими місяцями в РФ почнуть масовий випуск дронів "Скальпель", — ISW

За словами аналітиків, у російському конструкторському бюро повідомили, що почали випробовувати ці безпілотники у вересні 2023 року. Серійне виробництво спочатку планували запустити в жовтні 2023-го, і зараз немає точної інформації, в яких масштабах ЗС РФ застосовують ці БПЛА на фронті.

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АТ "Барнаульське спеціальне конструкторське бюро "Восток" (Алтайський край РФ) планує найближчими місяцями розпочати серійне виробництво багатоцільових безпілотників "Скальпель". Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 3 березня.

Представники конструкторського бюро повідомили, що почали випробовувати ці безпілотники у вересні 2023 року, а серійне виробництво спочатку планували почати в жовтні 2023-го. У листопаді 2023 року російські джерела повідомляли, що ЗС РФ уже використовували дрони "Скальпель" як боєприпаси, що баражують, в Україні, хоча незрозуміло, в яких масштабах відтоді їх застосовували російські сили.

Повідомляють, що Конструкторське бюро "Восток" афілійоване з батальйоном "Восток" т. зв. "ДНР", у якому 1 березня заявили, що батальйон усе ще проводить випробування безпілотників "Скальпель".

Нагадаємо, що в ГУР розповіли про перші місії MAGURA V5, якими керують із відстані 1 тис. км. Перші версії MAGURA V5 завдавали шкоди російським кораблям, але не топили. Через сім місяців дрони доопрацювали та вдосконалили.

Також повідомлялося, що хакери ГУР зламали сервери Міноборони РФ. Українська кіберрозвідка провела успішну спецоперацію проти російського оборонного відомства.