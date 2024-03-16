Потужна пожежа в Самарській області: БПЛА атакували нафтопереробні заводи, деталі (відео)

Дрони майже одночасно атакували для НПЗ у Самарській області. За повідомленням губернатора регіону, ніхто з людей нібито не постраждав. Один з НПЗ входить до складу нафтопереробних заводів корпорації "Роснефть".

Вранці 16 березня безпілотні літальні апарати атакували два підприємства в Самарській області (Російська Федерація). Про це повідомило видання Baza.

"Безпілотники атакували одразу два підприємства у Самарській області", — йдеться у повідомленні.

Атака дронів відбулася близько 6:00 за місцевим часом. Один БПЛА атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані, внаслідок чого розпочалася пожежа, площа займання — 500 квадратних метрів. У цей час ще кілька апаратів ударили по Новокуйбишівському НПЗ, розпочалася пожежа, яку через пів години загасили.

За повідомленням російського видання SHOT, в результаті атаки на Сизранський нафтопереробний завод немає постраждалих. На місці працюють оперативні служби, персонал підприємства евакуйовано.

"Потужна пожежа сталася на території Сизранського нафтопереробного заводу Самарської області", — йдеться у повідомленні.

Губернатор Самарської області Дмитро Азаров заявив, що після атаки БПЛА на Сизранському НПЗ відбулося загоряння установки з переробки нафтопродуктів.

"Внаслідок цього на території Сизранського НПЗ сталося загоряння установки з переробки нафтопродуктів. За попередніми даними, постраждалих немає. Спробу атакувати НПЗ у Новокуйбишевську припинено, постраждалих там також немає", — сказав Дмитро Азаров.

Що відомо про Сизранський НПЗ

Сизранський нафтопереробний завод розташований у Самарськый області та входить до складу нафтопереробних заводів корпорації "Роснефть".

Нагадаємо, вранці 15 березня з РСЗВ обстріляли Бєлгород (Росія). В результаті атаки є постраждалі та руйнування, проте за повідомленням Міноборони РФ ППО нібито знищила 7 снарядів на підльоті до міста.

Ввечері 15 березня губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що українські БПЛА нібито атакували регіон, російська ППО збила три дрони.