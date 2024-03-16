Наймасштабніший теракт: ОВА уточнила дані про постраждалих після ударів РФ по Одесі

За словами начальника адміністрації Олега Кіпера, 40 людей перебувають у лікарнях після масованого обстрілу. В ОК "Південь" додали, що кількість поранених може збільшитися, адже люди відходять від шоку і звертаються по допомогу.

Удень 15 березня російські окупанти атакували ракетами місто Одеса, унаслідок чого десятки людей загинули й дістали серйозні поранення. Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі поділився новими деталями.

За його словами, станом на 09:00 у медичних закладах міста перебувають на лікуванні 40 осіб, які постраждали від ракетної атаки ЗС РФ. Із них 9 дістали серйозні поранення і їхній стан оцінюють як важкий.

"Сьогодні в місті та області оголошено жалобу за 20 загиблими, внаслідок наймасовішого за кількістю жертв російського теракту в Одесі. Ще раз висловлюю щирі співчуття родинам загиблих", — написав Олег Кіпер.

В ОВА поділилися останніми даними про ракетний удар по Одесі Фото: Скриншот

Висловилася з цього приводу і начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. За її словами, 16 березня рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи, однак кількість постраждалих і жертв може збільшитися. Люди відходять від шоку і тільки після цього звертаються до лікарів.

"На жаль, триває уточнення постраждалих і загиблих. Ці цифри змінюються. Відстежуємо їх на ресурсах ДСНС та обласної військової адміністрації", — каже Наталія Гуменюк.

Окремо вона додала, що противник міг вдарити по місту балістичними ракетами "Іскандер-М", однак експерти продовжують працювати над тим, щоб встановити точний типу ракет, які прилетіли по Одесі та відібрали життя 20 людей.

Загалом, каже Наталя Гуменюк, росіяни продовжують тероризувати південні регіони країни, а сама Одеса для противника болюче місце, особливо в розрізі проведення виборів президента. ЗС РФ регулярно тиснуть на регіон і це простежується за всіма атаками.

Нагадаємо, 15 березня ЗС РФ завдали двох ракетних ударів по Одесі. У Силах оборони Півдня повідомили, що окупанти запустили по місту ракети типу "Іскандер". Жертвами ракетної атаки стали 20 осіб, ще 73 дістали поранення.

Пізніше на російський терор відреагував і президент України. Володимир Зеленський пообіцяв "справедливу реакцію" на обстріл Одеси.