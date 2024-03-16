Герой без зброї: у лікарні після удару по Одесі помер ще один співробітник ДСНС (фото)

За словами начальника ОВА Олега Кіпера, лікарі не змогли врятувати 39-річного Віталія Алимова, який працював на місці "прильоту". Кількість загиблих збільшилася до 21 людини.

Російські окупанти 15 березня завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого загинули десятки людей. Кількість жертв знову збільшилася, про що повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі 16 березня.

За його словами, кількість загиблих зросла до 21 людини і ще однією жертвою став 39-річний співробітник ДСНС. Лікарі намагалися врятувати йому життя, але безуспішно.

"Кількість жертв російського ракетного удару по Одесі зросла до 21. Сьогодні в лікарні помер 39-річний рятувальник Віталій Алимов. Щирі співчуття родині та вічна пам'ять Герою без зброї", — написав Олег Кіпер.

В Одесі збільшилася кількість жертв після ракетного удару Фото: ДСНС

Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко також підтвердив смерть ще одного співробітника ДСНС унаслідок ракетного удару по Одесі. Про це написали в Telegram-каналі МВС.

"Ще понад 70 осіб дістали поранення, є "важкі", — додав Ігор Клименко.

Перед цим начальник Одеської ОВА писав, що в лікарні лікування проходять приблизно 40 постраждалих, 9 із яких — у важкому стані.

Представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк зі свого боку заявляла, що кількість постраждалих ще може збільшитися. Люди починають відходити від шоку і тільки після цього звертаються по допомогу до медиків.

Нагадаємо, 15 березня ЗС РФ завдали двох ракетних ударів по Одесі. У Силах оборони Півдня повідомили, що окупанти запустили по місту ракети типу "Іскандер". Жертвами ракетної атаки стали понад 20 осіб, ще 73 дістали поранення.