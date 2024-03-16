Плюс 500 тисяч інвалідів: у Британії розповіли про наслідки та втрати у війні в Україні

Станом на 2022 рік у РФ налічувалося 1,67 мільйонів чоловіків з інвалідністю віком від 31 до 59 років. У 2023 році ця цифра зросла на 30%, розповіли в британській розвідці.

У Російській Федерації зросла кількість чоловіків віком від 31 до 59 років з інвалідністю. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).

Оборонне відомство Британії з посиланням на матеріал медіа "Верстка", яке проаналізувало дані ПФ та Фонду соціального страхування РФ, заявило, що протягом 2022-2023 роках рекордно зросла кількість російських чоловіків з інвалідністю за вісім років доступних даних.

"У 2022 році офіційно в Росії налічувалося 1,67 мільйона чоловіків з інвалідністю у віці 31-59 років. У 2023 році ця цифра зросла на 507 тисяч або на 30%", — йдеться у повідомленні.

За інформацією російських демографів, збільшення кількості чоловіків з інвалідністю може бути пов'язано з військовою службою. У британській розвідці розповіли, що більшість з 355 тисяч російських втрат, яких зазнали ЗС РФ у війні в Україні, становлять поранені військові.

У Міноборони Британії наголосили, що середньодобова кількість втрат росіян від початку наступу, осені 2023 року, зросла до 983 осіб за день (лютий 2024 рік) — найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення.

"Рекордне зростання кількості чоловіків-інвалідів у віці 31-59 років і поранених істотно позначиться на медичних і соціальних службах Росії", — додали в Британії.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 5 березня розповіли, що Росія приховала дані щодо отримувач послуг соцпідтримки у 2022 році для того, аби замаскувати втрати у війні.

15 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Росія втратила понад 350 тисяч військових у війні в Україні. За його словами, росіяни платять високу ціну за незначні здобутки.