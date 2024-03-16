Білоруській полк Калиновського почав виробництво 120-мм мінометів: в чому їхня особливість (відео)

Міномет — це дуже ходове озброєння, яке використовують всі військові. За основу розробки було взято чеський міномет і запчастини з 2С12 "Сани".

Добровольчий білоруський полк Каліновського заявив про початок випуску 120-мм мінометів власними силами. Відповідне відео зʼявилось на YouTube-каналі підрозділу.

За словами військових, розробка міномета почалася ще у 2023 році. Тоді ж почалися випробування виробу. Основне завдання міномета на фронті — знищення живої сили, укріплень чи техніки ворога. В полку всі використовують міномети, але вони можуть псуватись в ході бойових дій. Кожен постріл — це високе тертя і тиск міни з гарматою, що за сотні разів призводить до зниження якості мінометів. А наділі може призвести й до розриву ствола, що ставить в небезпеку самих бійців.

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Військові кажуть, що вони спостерігають певний дефіцит мінометів у Силах оборони, тому вирішили розробити власний.

"Розробка наших військових має бодай частково вирішити цю проблему й закрити нагальні потреби. Зараз для підрозділів полку Каліновського, а в майбутньому і не тільки їм", — повідомили у відео.

Міномет зробили з нуля зі спеціальних сплавів. За основу було взяти креслення чеського міномета. Опорна плита, казенник і інші запчастини беруться з радянського міномета 2С12 "Сани". Такий підхід дозволяє за невеликі терміни виробляти міномет. Заявлена дальність пострілу складає 7 км. Нове озброєння проходить серію випробувань, перш ніж їх отримують військові.

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