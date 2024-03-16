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"Бережіть себе": бійці ЛСР анонсували нові удари по Бєлгороду (фото, відео)

Олександра Шараєвська
Фото: Легіон "Свобода Росії" | Російські добровольці анонсували масований удар по цілях у Бєлгороді

Легіон добровольців звернувся до цивільних мешканців Бєлгородської області, які не встигли евакуюватися, та закликали їх негайно пройти в укриття. Після попередження низка пабліків повідомили про серію потужних вибухів у Бєлгороді.

Російські добровольці з легіону "Свобода Росії" попередили про намір завдати масованого удару по військових цілях окупантів у Бєлгороді. Про це повідомили у суботу, 16 березня, у Telegram-каналі ЛСР.

"Увага! Шановні жителі Бєлгорода та області! Сьогодні о 17:00 буде завдано масованого удару по військових об'єктах і позиціях ЗС РФ у Бєлгороді", — йдеться у повідомленні.

Російські добровольці анонсували масований удар по цілях у Бєлгороді

Цивільних закликали піти в укриття

Крім того, в ЛСР звернулися до цивільного населення Бєлгорода та області, яке досі не евакуювалося та закликали людей "негайно пройти в укриття".

"Закликаємо всіх, хто ще не встиг залишити регіон, негайно піти в укриття!", — наголошують добровольці.

Також бійці Легіону "Свобода Росії" наголосили жителям Бєлгорода про те, що вони "не повинні стати живим щитом для путінських силовиків".

"Бережіть себе та ваших близьких", — додають військові.

Зазначимо, у соціальних мережах заявили, що масована атака по Бєлгороду уже триває. Повідомляється про серію вибухів та роботу ППО.

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Нагадаємо, 15 березня бійці легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та батальйону "Сибір" зробили спільну заяву і також попередили про масований удар по військових об’єктах Бєлгорода.

Раніше у Міноборони РФ підтвердили висадку десанту та захід бійців у село Козинка в Бєлгородській області. Однак у ворожому міністерстві стверджують, що операцію нібито проводили "українські бойовики" та іноземні найманці.