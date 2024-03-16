"Бережіть себе": бійці ЛСР анонсували нові удари по Бєлгороду (фото, відео)

Легіон добровольців звернувся до цивільних мешканців Бєлгородської області, які не встигли евакуюватися, та закликали їх негайно пройти в укриття. Після попередження низка пабліків повідомили про серію потужних вибухів у Бєлгороді.

Російські добровольці з легіону "Свобода Росії" попередили про намір завдати масованого удару по військових цілях окупантів у Бєлгороді. Про це повідомили у суботу, 16 березня, у Telegram-каналі ЛСР.

"Увага! Шановні жителі Бєлгорода та області! Сьогодні о 17:00 буде завдано масованого удару по військових об'єктах і позиціях ЗС РФ у Бєлгороді", — йдеться у повідомленні.

Російські добровольці анонсували масований удар по цілях у Бєлгороді

Цивільних закликали піти в укриття

Крім того, в ЛСР звернулися до цивільного населення Бєлгорода та області, яке досі не евакуювалося та закликали людей "негайно пройти в укриття".

"Закликаємо всіх, хто ще не встиг залишити регіон, негайно піти в укриття!", — наголошують добровольці.

Також бійці Легіону "Свобода Росії" наголосили жителям Бєлгорода про те, що вони "не повинні стати живим щитом для путінських силовиків".

"Бережіть себе та ваших близьких", — додають військові.

Зазначимо, у соціальних мережах заявили, що масована атака по Бєлгороду уже триває. Повідомляється про серію вибухів та роботу ППО.

Нагадаємо, 15 березня бійці легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та батальйону "Сибір" зробили спільну заяву і також попередили про масований удар по військових об’єктах Бєлгорода.

Раніше у Міноборони РФ підтвердили висадку десанту та захід бійців у село Козинка в Бєлгородській області. Однак у ворожому міністерстві стверджують, що операцію нібито проводили "українські бойовики" та іноземні найманці.