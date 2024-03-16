Заміна радянським МіГ і Су: Південна Корея зробить нову версію літака FA-50

Оновлений літак буде називатись F-50. Він матиме нові ракети, більшу дальність польоту і низку інших особливостей.

Південнокорейська компанія Korea Aerospace Industries розробить нову версію легкого бойового літака FA-50. Про це повідомляє Korea IT Times.

В розробку вдосконаленого літака під назвою F-50 планують інвестувати 700 млн доларів. Перша фаза розробки буде коштувати 40 млн доларів і триватиме до 2025 року. На другому етапі планується завершити виробництво і зробити випробувальний політ.

Вихід на світовий ринок має відбутись до 2031 року, що передбачає отримання внутрішніх сертифікатів і від американської FAA. KAI хоче зайняти до 50% світового ринку легких бойових літаків, який оцінюють у понад 450 одиниць. Створюється повноцінний ринок для країн, які використовують ще радянські версії МіГ і Су, а також інші застарілі літаки, зокрема F-5, A-37 і A-4.

Легкий літак FA-50 Фото: Відкриті джерела

Південна Корея планує виготовляти F-50 під індивідуальне замовлення відповідно до потреб клієнтів. Наразі країна вже продала за кордон 138 FA-50. Першим замовником оновленого літака називають Малайзію. Для зниження витрат на розробку південнокорейська компанія планує зберегти загальну зовнішність літака.

Розробники приділятимуть увагу дальності польоту і збереженню можливості дозаправлення у повітрі. Також зросте арсенал ракетного озброєння класу "повітря-повітря" і "повітря-земля".

Нагадаємо, Польща оснастить навчально-бойові літаки FA-50 ракетами AIM-9 Sidewinder.

Під час навчань філіппінський FA-50 переміг в імітаційному бою винищувач F-22 Raptor.