"За Одесу!": у ДПСУ показали, який "сюрприз" підготували для окупантів після обстрілу (відео)

Жертвами російської атаки стала 21 особа, ще понад 70 людей отримали поранення. Українські прикордонники продемонстрували свою відповідь ворогу на передовій.

15 березня серед дня ЗС РФ завдали ракетних ударів по Одесі. У Державній прикордонній службі України 16 вересня показали, яку відповідь підготували для російських окупантів.

"За Одесу!", — написав чорним маркером на міні прикордонник.

Пресслужба опублікувала кадри пуску "снаряда помсти" по ворогу.

Обстріл Одеси 15 березня: актуальні дані щодо жертв і постраждалих

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що разом з головою Нацполіції Іваном Вигівським та очільником Одеської ОВА Олегом Кіпером 16 березня вшанував пам’ять загиблих.

"Ворог прицільно вдарив саме по цивільній інфраструктурі: магазини, автосервіс, житлові будинки — ось що стало ціллю терористів. Але й на цьому росіяни не зупинились — цинічно завдали повторний удар", — підкреслив він.

Станом на 16 березня відомо про понад 70 поранених та 21 загиблого, серед яких є рятувальники, правоохоронці, медики та звичайні перехожі. Постраждалим надають медичну допомогу.

"Є люди з важкими травмами, лікарі борються за їхні життя. Крім того, працюють психологи та психіатри, щоб допомогти постраждалим пройти через цю травму", — розповів Клименко.

Поліція та СБУ зафіксували злочин РФ, щоб притягнути країну-агресорку до відповідальності у Міжнародному суді.

Нагадаємо, у ДПСУ інформували, що рятувальники виїхали на місце ракетного удару, щоб погасити пожежу та шукати людей під завалами. Коли розпочалася робота, по місцю удару прилетіла ще одна ракета.

Обстріл Одеси прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він пообіцяв, що Сили оборони "обов'язково зроблять усе, щоб російські вбивці відчули нашу справедливу реакцію".