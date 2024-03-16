На Сумщині планують оголосити обов'язкову евакуацію дітей: подробиці

За словами очільника ОВА Володимира Артюха, інші регіони України запропонували місця, де можна тимчасово розмістити родини з дітьми.

У трьох громадах Сумської області планують провести обов'язкову евакуацію дітей. Про це 16 березня в ефірі телемарафону розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Йдеться про Великописарівську громаду та ще дві громади у Шосткинському районі, які зазнають постійних обстрілів збоку РФ.

"Щодо Великописарівської громади. Це питання розглядалося на засіданні Ради оборони області, і ще дві громади у Шосткінському районі, де також є загроза для дітей. Громади вийшли з пропозицією на Раду оборони. Ми, у свою чергу, вийшли на координаційний штаб та запропонували обов'язкову евакуацію дітей із цих громад", — пояснив глава ОВА.

Володимир Артюх додав, що станом на зараз триває процес ухвалення рішення.

"Нам уже запропонували колеги з інших областей, де можна розташувати дітей із сім'ями. Цей процес триває", — додав він.

Нагадаємо, що 7 березня у Харківській області було ухвалено рішення про примусову евакуацію сімей із дітьми з 18 населених пунктів Куп'янського району. Рішення було підтримано Радою оборони Харківської області.

28 січня повідомлялося, що ЗС РФ убили останнього жителя села в Сумській області. Чоловік загинув через обстріл окупантів, він вів домашнє господарство і свого часу відмовився від евакуації.