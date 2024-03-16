"Не планує приїхати": Макрон ухилився від питання про можливий арешт Путіна у Франції (відео)

За словами французького лідера, він готовий вислухати пропозиції президента РФ, якщо той раптом вирішить зателефонувати йому.

Французький президент Емманюель Макрон уникнув відповіді на питання про можливий арешт очільника Російської Федерації Володимира Путіна у разі його візиту до Франції. Відповідне запитання Макрону поставили журналісти під час інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"Це питання не на порядку денному. Він не планує приїхати", — сказав Макрон у відповідь журналістам.

Чи візьме Макрон слухавку, якщо йому зателефонує Путін

Крім того, Макрон заявив, що готовий вислухати пропозиції Путіна, якщо він раптом вирішить зателефонувати йому, адже французький лідер відчуває, що це його "відповідальність".

"Я вважаю, що роль Франції – це бути "нервом війни", як про це казав Черчиль. З одного боку, передати Україні все необхідне, але водночас сприяти, щоб була деескалація. Нам потрібно вийти на сталий, стійкий та справедливий мир. І саме тому, якщо він захоче щось сказати – я послухаю його пропозиції", — наголосив Макрон.

Суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, 17 березня 2023 року суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України.

Тож, якщо російський лідер приїде в одну з країн-членів Міжнародного кримінального суду, його мають заарештувати. У Росії заявили, що таке рішення нібито не має для країни та її президента жодних юридичних наслідків.

Представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова підкреслила, що країна не підписувала Римського статуту Міжнародного кримінального суду і не зобов'язана підкорятися його рішенням.

Окрім цього, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ордер на арешт Володимира Путіна є "нікчемним" з правового погляду. А саме встановлення питання про відповідальність російського лідера є неприйнятним.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук голову Міжнародного кримінального суду Петра Хофманського, який видав ордер на арешт Путіна, а також його заступницю Лус Дель Кармен Ібаньєс Каррансу і суддю Бертрама Шмітта.