Українські безпілотники атакували НПЗ на Кубані, — джерела Фокусу (відео)

Унаслідок атаки пошкоджено атмосферні колони заводу, які й були метою. Місцева влада повідомляє про одного пораненого співробітника, а також про загиблого.

Атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи тривають. Як повідомило джерело Фокусу, в ніч на 17 березня СБУ зовсім разом із Силами безпілотних систем ЗСУ відпрацювали дронамі по Слов'янському НПЗ у місті Слов'янськ-на-Кубані в Краснодарському краї.

"Уже можна говорити про успішний результат — зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною метою", — заявило джерело в СБУ.

Так Служба безпеки продовжує реалізацію стратегії, спрямованої на підрив економічного потенціалу країни-агресора, яка на нафті заробляє гроші та витрачає їх на війну з Україною.

Телеграм-канал ASTRA інформує, що через атаку на завод одна людина померла. Щоправда, причиною смерті стали не поранення, а серцевий напад, і наразі жителям міста загрози немає. Раніше голова Слов'янського району Роман Синяговський поінформував, що працівників заводу евакуювали, проте поранено одного зі співробітників.

"На території заводу в Слов'янську-на-Кубані спостерігається локальне горіння. На місці події працюють оперативні служби. Основна площа загоряння вже ліквідована. За оперативними даними постраждав один із працівників підприємства. Триває засідання комісії з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій", — пише ASTRA.

Фото: скрін

РосЗМІ та телеграм-канали повідомили, що атака сталася приблизно о третій годині ночі, дрони "нейтралізовано", а на ліквідацію загоряння, яке трапилося після падіння одного з БПЛА, задіяли 83 людини і 25 одиниць техніки.

Російські ЗМІ пишуть про нейтралізацію пожежі Фото: скрін

Судячи з кадрів, опублікованих у мережі, одним загорянням справа не обійшлася.

Фото: Google Maps

За останні кілька тижнів українські спецслужби атакували 12 нафтопереробних заводів у Росії.

Раніше Фокус писав, що дрони СБУ атакували три російських НПЗ у Самарській області. Також атаці піддався Калузький НПЗ.