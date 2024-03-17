"Нова фаза боротьби": Буданов виступив на Форумі підтримки російських добровольців

Керівник української розвідки привітав "спеціальну визвольну операцію", яку антипутінські повстанці ведуть у Курській та Бєлгородській областях", заявив речник ЛСР.

У неділю, 17 березня, у Києві відбувся Форум підтримки російських добровольців. Про це повідомив речник легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський у Facebook.

У заході як офлайн, так і онлайн взяли участь представники російських добровольчих підрозділів, а також російські політики: Марк Фейгін, Іван Тютрін, Гарі Каспаров, Ілля Пономарьов, Олександр Осовцов, Євгенія Чирікова та інші.

Учасники Форуму підписали меморандум про підтримку російських добровольців, які воюють проти путінського режиму. Документ закликає "усіх громадян Росії, які виступають проти політики Кремля, проти агресивної війни РФ з Україною, проти всіх воєн і політичних репресій, розв’язаних злочинною російською владою, підтримувати сили російських добровольців, що воюють проти путінського режиму".

До учасників форуму звертався начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Кирило Буданов.

За словами Барановського, Буданов "наголосив на внеску російських добровольців у справу захисту України від путінської збройної агресії, а також привітав "спеціальну визвольну операцію", яку антипутінські повстанці ведуть зараз у Курській та Бєлгородській областях".

Очільник ГУР вважає, що боротьба переходить у нову фазу.

"Ваш обов'язок перед рідною країною не лише вести боротьбу проти фашистського режиму, а й об'єднати всі здорові опозиційні сили в один сильний кулак і врятувати країну від падіння в прірву. Я вірю у вас, я вірю в нову Росію, яку вам доведеться створити заново", — наводить слова Буданова "Фонд 24.02"

Нагадаємо, 16 березня бійці "Російського добровольчого корпусу", Легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" звернулися до Володимира Путіна. Вони назвали президентські вибори у Росії "повним фарсом", заради якого народ заганяють на виборчі дільниці "під бомби та артилерійські снаряди".

17 березня легіон "Свобода Росії" показав кадри взяття адміністрації селища Горьківський у Бєлгородській області.