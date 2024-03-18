Страх і паніка: в ISW назвали мотиви удару БПЛА по Придністров'ю (відео)

Аналітики зазначають, що вертоліт Мі-8, по якому було завдано удару, роками не використовувався за призначенням. Атака БПЛА на Придністров'я може бути частиною кампанії з дестабілізації ситуації в Молдові.

17 березня на території невизнаної республіки Придністров'я, яка розташована на кордоні з Україною, дрон атакував військову частину. У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, що це може означати.

За даними аналітиків, це могло статися на тлі гібридної операції Кремля, яка спрямована на те, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові зсередини. Тоді в місцевих ЗМІ заявили, що один безпілотник вдарив по гелікоптеру, який стояв у військовій частині Придністров'я і летів БПЛА нібито з боку Одеської області.

Колишній голова Верховної Ради Придністров'я Олександр Щерба, передають аналітики, заявив про "український слід" у події. Саме Київ нібито є "головним бенефіціаром".

А от у Бюро реінтеграції Молдови зі свого боку заявили, що пошкоджений вертоліт роками не використовувався за призначенням. Відповідно, існує велика ймовірність того, що удар був частиною ворожої інформаційної операції, спрямованої проти Молдови, щоб поширити страх і паніку.

Водночас, у молдовському Бюро реінтеграції не робили прямих звинувачень у бік Придністров'я або проросійських сил.

"Ні придністровська, ні російська влада не звинувачували українські сили в проведенні удару наразі, але можуть зробити це в майбутньому", — вважають аналітики з ISW.

А от в українському Центрі протидії дезінформації переконані, що це зробила Росія для того, щоб маніпулювати інформаційним простором.

Аналітики американського Інституту вивчення війни не володіють повною інформацією про те, що сталося, але сильно сумніваються, що удару за допомогою БПЛА завдала українська сторона.

Нагадаємо, 17 березня повідомлялося, що дрон атакував військову частину в Придністров'ї. Приліт безпілотника спричинив пожежу в одній із військових частин Тирасполя. Правоохоронці швидко виїхали на місце події, але це не врятувало повітряне судно, яке і загорілося.