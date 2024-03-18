В Україну доїхали американські БТР М1117: що про них відомо (відео)

США анонсували постачання БТРів ще у листопаді 2022 року, але їх треба було відновити перед постачанням. Тепер щонайменше одна машина є в батальйоні "Скала".

425-й окремий штурмовий батальйон "Скала" опублікував відео тренування бійців на американському БТР M1117. Відповідний допис зʼявився на інстаграм-сторінці підрозділу.

На відео бійці показали тренування на американській машині. Наразі невідомо, коли було знято відео, але судячи з кадрів погодні умови схожі на нинішні. Сполучені Штати анонсували постачання машин ще у листопаді 2022 року. Україна мала отримати 250 бронетранспортерів M1117. Окрім них в пакет допомоги входили 45 танків Т-72, річкові катери, системи звʼязку і понад 1000 дронів Phoenix Ghost.

БТРи виділили в межах програми Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), коли зброя замовлялась у виробників. M1117 були зняті з озброєння і потребували відновлення. Ймовірно, через це постачання машин настільки затрималось. Раніше ЗМІ писали, що M1117 можуть затриматись на 18 місяців через що оборонний комітет Конгресу збирався на окремий брифінг.

БТР M1117

Бронетранспортер M1117 побудовано за колісною формулою 4х4. Його розробила компанія Textron Marine & Land Systems у 1990-х роках. Причиною розробки стала потреба Корпусу воєнної поліції США у бронемашинах. Відтак всередині машина не має великого десантного відділення, всередині може бути 4-5 бійців, з яких 3 осіб є членами екіпажу. Війна в Афганістані призвела до дефіциту захищених машин, тому M1117 широко використовувались іншими підрозділами. Всього було виготовлено близько 3500 машин, але з 2019 року їх поступово заміняють на MRAP Oshkosh M-ATV.

БТР М1117 в Болгарії

Вага БТР M1117 у стандартній версії — 15 тонн, але з додатковим захистом може піднятися до 20 тонн. На озброєнні БТР є 40-мм автоматичний гранатомет Mk.19, спареним з великокаліберним кулеметом Browning M2HB калібру 12,7 мм. Також у баштовому люку навідника є кулемет M240H калібром 7,62-мм.

Бронемашина може подолати 700 км при швидкості 64 км/год. Захист БТР складається з комбінованої модульної броні IBD, яка забезпечує протикульний і протимінний захист.

Нагадаємо, 15 березня в Болгарії заявили, що Україна отримала всі обіцяні БТР-60.

7 березня оглядач ІС Олександр Коваленко пояснив, чому морально застарілі БТР-60 можуть бути корисними для України.