"Все можливо": Путін не виключив військового конфлікту з НАТО

За словами російського президента, конфлікт між Кремлем і країнами Альянсу призведе до Третьої світової. Однак Путін переконаний, що ніхто не зацікавлений у такому протистоянні.

Президент Російської Федерації Володимир Путін не виключає можливості повномасштабного конфлікту між Росією і НАТО. Про це він заявив 18 березня, у розмові з журналістами після закриття виборчих дільниць на виборах президента Росії, передає "Інтерфакс".

"Я думаю, що все можливо в сучасному світі", — цитує агентство президента РФ. "Зрозуміло для всіх, що це буде за один крок від повномасштабної Третьої світової війни. Думаю, що навряд чи в цьому хтось зацікавлений", — продовжив Володимир Путін.

Крім того, президент висловив жаль щодо дій Франції, яка, на його думку, "підбурює до посилення конфлікту".

За словами Путіна, останнім часом глава Франції Емманюель Макрон, проте, пом'якшив свою позицію щодо виряджання європейських військових сил в Україну. За словами президента РФ, це пов'язано з тим, що такий контингент займатиметься другорядними завданнями, як-от підготовка військових кадрів і навчання використанню західної техніки. Однак, на думку Путіна, це мало відрізняється від дій найманців, які вже нібито перебувають в Україні.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що продовжить війну і створить на території України так звану "санітарну зону". Він підкреслив, що не перестане "зміцнювати збройні сили РФ і обороноздатність країни", щоб досягти цілей "спеціальної військової операції".

Також Путін прокоментував смерть опозиціонера Олексія Навального і назвав її "сумною подією". Водночас глава Кремля заявив, що у РФ були й інші випадки, "коли люди в місцях позбавлення волі йшли з життя".