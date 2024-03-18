Тільки з однією метою: Братчук пояснив, чому ЗС РФ завдають подвійних ударів по містах

За словами речника Української добровольчої армії, після першої ракети на місце оперативно прибувають медики та рятувальники. Окупанти про це знають і здійснюють пуски ще однієї повітряної цілі, щоб кількість жертв чи постраждалих збільшилася.

Російські окупанти продовжують атакувати мирні міста України і використовують для цього різні тактики. Зокрема йдеться про подвійні удари. Речник Української добровольчої армії (УДА) "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу Freedom висловився з цього приводу.

За його словами, тактика подвійного удару вже була помічена в низці українських регіонів. Зокрема йдеться про випадок в Одесі 15 березня, а також у Миколаєві 17 березня. Росіяни хочуть в результаті свого терору отримати якомога більше жертв.

"Це так звана тактика подвійного удару, коли між першою і другою ракетною атакою є певна пауза. Вона здійснюється ворогом тільки з однією метою — всі прекрасно розуміють, що є влучання, що можуть бути поранені, можуть бути загиблі. Відповідно, є певний алгоритм дій, коли рятувальники та медики мають прибути на місце максимально швидко і розпочати допомогу пораненим, евакуацію можливих загиблих, евакуацію людей, які можуть перебувати на цьому місці", — каже Сергій Братчук.

У цьому випадку, продовжує речник УДА, ЗС РФ запустили ракети "Іскандер-М" по Миколаєву з тієї самої точки, що й напередодні по Одесі — з тимчасово окупованого Кримського півострова.

Відповідно, спочатку прилітає перша ракета — на місце приїжджають рятувальники та медики, а потім після невеликої паузи в цьому ж місці лунає другий вибух.

Противник продовжує тероризувати південні міста України, використовуючи для цього злочинні методи.

"У мене в ці дні дуже часто запитують, як можна пояснити логіку подібних обстрілів. Відповідь дуже проста — це не логіка, це тероризм. Терорист має бути покараний, покараний тільки силовою відповіддю", — підсумував Сергій Братчук.

Нагадаємо, 17 березня російські окупанти обстріляли Миколаїв. За попередньою інформацією, по місту вдарили балістичними ракетами "Іскандер-М", які російські окупанти запустили з боку Євпаторії. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що російська армія ракети випускала з того самого місця, звідки й обстріляла Одесу 15 березня.