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Тільки з однією метою: Братчук пояснив, чому ЗС РФ завдають подвійних ударів по містах

Артем Богомаз
Фото: ДСНС | Сергій Братчук розповів, для чого окупанти почали використовувати тактику подвійного удару

За словами речника Української добровольчої армії, після першої ракети на місце оперативно прибувають медики та рятувальники. Окупанти про це знають і здійснюють пуски ще однієї повітряної цілі, щоб кількість жертв чи постраждалих збільшилася.

Російські окупанти продовжують атакувати мирні міста України і використовують для цього різні тактики. Зокрема йдеться про подвійні удари. Речник Української добровольчої армії (УДА) "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу Freedom висловився з цього приводу.

За його словами, тактика подвійного удару вже була помічена в низці українських регіонів. Зокрема йдеться про випадок в Одесі 15 березня, а також у Миколаєві 17 березня. Росіяни хочуть в результаті свого терору отримати якомога більше жертв.

"Це так звана тактика подвійного удару, коли між першою і другою ракетною атакою є певна пауза. Вона здійснюється ворогом тільки з однією метою — всі прекрасно розуміють, що є влучання, що можуть бути поранені, можуть бути загиблі. Відповідно, є певний алгоритм дій, коли рятувальники та медики мають прибути на місце максимально швидко і розпочати допомогу пораненим, евакуацію можливих загиблих, евакуацію людей, які можуть перебувати на цьому місці", — каже Сергій Братчук.

У цьому випадку, продовжує речник УДА, ЗС РФ запустили ракети "Іскандер-М" по Миколаєву з тієї самої точки, що й напередодні по Одесі — з тимчасово окупованого Кримського півострова.

Відповідно, спочатку прилітає перша ракета — на місце приїжджають рятувальники та медики, а потім після невеликої паузи в цьому ж місці лунає другий вибух.

Противник продовжує тероризувати південні міста України, використовуючи для цього злочинні методи.

"У мене в ці дні дуже часто запитують, як можна пояснити логіку подібних обстрілів. Відповідь дуже проста — це не логіка, це тероризм. Терорист має бути покараний, покараний тільки силовою відповіддю", — підсумував Сергій Братчук.

Нагадаємо, 17 березня російські окупанти обстріляли Миколаїв. За попередньою інформацією, по місту вдарили балістичними ракетами "Іскандер-М", які російські окупанти запустили з боку Євпаторії. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що російська армія ракети випускала з того самого місця, звідки й обстріляла Одесу 15 березня.