ЗСУ просунулися в районі Донецька, а ЗС РФ могли захопити село Мирне, — ISW (карти)

За даними аналітиків, на кадрах за 14 березня видно, як російські підрозділи завдають ударів по українських позиціях на південь від Новомихайлівки Донецької області, що свідчить про просування ЗСУ в цьому районі. Росіяни, своєю чергою, просунулися на захід від Авдіївки.

Командування ЗСУ нещодавно повідомило, що відбило вилазки трьох російських ДРГ на кордоні двох країн у районі Старої Гути та Брусків Сумської області. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 17 березня.

Зазначається, що незрозуміло, чи малися на увазі під цим дії російських розвідгруп 16 березня, чи це були нові операції 17 березня.

Куп'янський напрямок

На рубежі Куп'янськ — Сватове — Кремінна 17 березня тривали позиційні бої, але без підтверджених змін лінії фронту.

Бої в районі Куп'янська

17 березня російські війська марно атакували на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута). У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони відбили наступ росіян у районі Роздолівки Донецької області.

Бахмутський напрямок

Карта боїв у районі Бахмута

17 березня лінія фронту в районі Бахмута не змінилася. Позиційні бої тривали в районі Богданівки, Іванівського, на схід від Часового Яру, у районі Кліщіївки, Шумів і Південного.

Авдіївський напрямок

Карта просування ЗС РФ на захід від Авдіївки

ЗС РФ нещодавно незначно просунулися на північний захід і захід від Авдіївки. Геолоковані кадри за 16 березня показують, що окупаційне угруповання нещодавно просунулося на північний захід від Тоненького, а один із російських військових блогерів заявив, що війська РФ просувалися вулицею Центральною в селищі.

Геолоковані кадри за 16 березня вказують і на те, що російські війська нещодавно просунулися в центральну частину Орлівки (північний захід від Авдіївки). Позиційні бої тривали на північний схід від Авдіївки під Олександрополем; на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Бердичів і Орлівки; на захід від Авдіївки в районі Тоненького; і на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського і Невельського.

Донецьк

І російські, і українські війська нещодавно просунулися на передовій у районі Донецька на тлі позиційних боїв. На геолокованих кадрах, опублікованих 14 березня, видно, як підрозділи російської 39-ї мотострілецької бригади Тихоокеанського флоту завдають ударів по українських позиціях на південь від Новомихайлівки, що свідчить про просування ЗСУ в цьому районі.

Геолоковані кадри за 17 березня показали, що російські війська незначно просунулися на північний схід від Мар'їнки (на захід від Донецька). Позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки, Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Перемоги.

Кордон Донецької та Запорізької областей

Мар'їнка на карті

Російський "військкор" заявив, що ЗС РФ наступають у районі Малинівки (на південний захід від Великої Новосілки). Міноборони РФ заявило, що відбито атаки в районі Водяного, Володимирівки та Урожайного.

Повідомляється, що 17 березня російські війська захопили Мирне (на північний схід від Роботиного) на тлі позиційних боїв на заході Запорізької області. За даними російських джерел, Мирне захопили після витіснення українських сил із населеного пункту.

Російський "військкор" заявив про просування військ у районі Роботиного і Вербового.

Кринки

17 березня позиційні бої тривали на лівобережжі Херсонської області, зокрема в районі Кринок і Антонівського мосту. Російські джерела повідомили про вилазку на перший берег Дніпра в невстановленому місці минулого тижня.

Нагадаємо, що, за даними DeepState, ЗС РФ просунулися біля Орлівки та Вербового.

Також повідомлялося, що вночі 18 березня було 9 прильотів по промислових об'єктах у Кіровоградській області.