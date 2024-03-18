Без тестових режимів: РФ готова провести тотальну мобілізацію в окупації

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, противник незаконно включив захоплені області України до свого Південного військового округу. Тепер усі процеси відбуватимуться в рамках російської бюрократії.

Російські окупанти продовжують використовувати мирне населення тимчасово окупованих територій у власних цілях. Тепер там може розпочатися повноцінна мобілізація. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телеканалу "Еспресо.TV".

За його словами, кілька тижнів тому росіяни переформатували військові округи, куди незаконно включили українські території. Також там відновили ведення так званого військового обліку.

"Прихована мобілізація під призовні заходи. Перша хвиля вже була восени на окупованих територіях, зокрема і в Маріуполі приблизно 53 чоловіки забрали. А от зараз воно почнеться потужно, саме тому вони зараз уточнюють дані, бо під призов підпадають усі чоловіки від 18 до 30 років. Зрозуміло, де ми їх досить швидко побачимо. І цього разу буде дійсно дуже велика хвиля", — каже Петро Андрющенко.

Що стосується українських регіонів, то вони тепер нібито входять до Південного військового округу Росії. Це означає, що призов фактично здійснюватиметься в рамках російської бюрократії.

Якщо ще восени окуповані території Донецької та Луганської областей були самі по собі, то сьогодні росіяни вважатимуть ці землі своїми повноцінно, хоч це й не відповідає дійсності.

"Тобто це буде по-справжньому і без усяких тестових режимів. Це означає, що всі чоловіки, наприклад, у Маріуполі від 18 до 30 років підпадають під призов, тому що жоден із них не служив у російській армії. Ми про це попереджали, ось воно настало. Тепер Путін це може робити безоглядно і за абсолютної підтримки іншого населення", — підсумував Петро Андрющенко.

Нагадаємо, 27 лютого військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснював мобілізацію РФ на окупованій території. За його словами, місцеве населення ненадійне, але певні мобілізаційні процеси можуть бути організовані насамперед для добровольців.