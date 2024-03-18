До 100 "кабанчиків на добу: артилеристи розказали про роботу на САУ "Акація" (фото)

За словами військових, вони б хотіли мати САУ Paladin. Але поки продовжують нищити тих, хто хоче відродити Радянський союз радянською зброєю.

Українські артилеристи САУ "Акація" нині працюють на Донецькому напрямку, де нищать ворожу техніку, склади боєприпасів і піхоту. Про це повідомляє АрміяInform.

Бійці однієї з механізованих бригад кажуть, що для них виконання завдань вже є повсякденної роботи. Зазначається, що робота розрахунку злагоджена і швидка, бо кожна секунда на полі бою важлива. Артилеристи працюють за принципом "відстрілятись і назад".

САУ "Акація" продовжує нищити окупантів радянською артустановкою Фото: АрміяInform

Заряджаючий Дмитро каже, що бували дні, коли він заряджав до 100 "кабанчиків" за добу. Вага боєприпасу становить понад 40 кг. На запитання про спину лише відмахується.

"Бувало від інтенсивності виходить з ладу досилач, то досилати доводиться вручну. Нічого, потім поміняєшся, відпочинеш тиждень і в принципі норм", — посміхається Дмитро.

Навідник Євген Фото: АрміяInform

Військові зазначають, що їхня САУ справляються з поставленими задачами, але є особливості через її вік. Старший офіцер батареї Антон пожартував, що вони чекають на САУ Paladin, бо їм колись обіцяли. Але поки бійці продовжують нищити тих, "хто прагне відродити Радянський союз радянською зброєю".

Нагадаємо, 10 січня нацгвардійці показали знищення САУ "Акація" і ворожих танків за допомогою дронів.

12 березня в Данії анонсували пакет військової допомоги Україні на 330 млн доларів.