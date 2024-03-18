M10 Booker: скільки коштує новий легкий танк для армії США

Американська армія хоче придбати 33 бойових машини M10, вони вже коштують дешевше, ніж передсерійна партія.

Армія США планує у 2025 фінансовому році придбати перші серійні машини M10 Booker. Про це повідомляє Defense Express.

M10 Booker за офіційною класифікацією є бойовою машиною (Combat Vehicle). Пентагон опублікував фінансовий запит на 2025 рік, в якому стала відома вартість серійних танків M10. У наступному році військові хочуть придбати 33 бойових машини M10 Booker. Вартість одного танку буде 13,95 млн доларів, а загальна ціна складатиме 460,6 млн доларів.

Нині вартість Booker знизилась порівняно з першою передсерійною партією з 33 машин. Вони коштували 496,8 млн доларів або 15 млн доларів за машину. Зазначається, що це звичайна ситуація, бо коли виробництво стає серійним, то воно дешевшає. Армія США планує до 2035 року мати 504 бойових машини Booker. Відтак вартість може зменшитись ще більше.

M10 Booker - це бойова машина

Американська бойова машина побудована на базі БМП ASCOD з елементами управління від Abrams й 105-мм гарматою. Його вартість знаходиться на одному рівні із західними БМП. Наприклад, одна шведська БМП CV90 коштує близько 10 млн доларів. Також платформа ASCOD є базою для інших машин:

іспанський Pizarro;

австрійський Ulan;

британський Ajax.

Концептуально армія США хоче отримати машину для посилення вогневої міці підрозділів. Саме тому це бойова машина, а не БМП чи інший тип техніки.

Нагадаємо, 29 червня ЗМІ показали нову машину M10 Booker. Через захист і гармату 105-мм калібру машину називають легким танком.

Також ЗМІ повідомили, чому російська армія почала використовувати гольф-кари на полі бою.