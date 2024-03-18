Shahed атакували Хмельницьку область: є руйнування та постраждала, деталі

Жінка у Хмельницькій області отримала травми правого плеча та обличчя. Її госпіталізували до лікарні.

Сили протиповітряної оборони Збройних сил України знешкодили один БПЛА типу Shahed під час російської атаки вночі. Подробиці повідомив 18 березня Сергій Тюрін, перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації, у Facebook.

Ліквідація ворожого БПЛА відбулася під час сигналу "Повітряної тривоги". Внаслідок атаки постраждала мешканка Хмельницької області 1976 року народження. Жінка отримала травми правого плеча та обличчя. Вона була госпіталізована до лікарні, де їй надають відповідну медичну допомогу.

Окрім того, є пошкодження приватного будинку. Подробиці пошкоджень він не назвав.

Сергій Тюрін також 17 березня назвав результати роботи ППО за тиждень. Він розповів про те, що українські захисники знищили шість БПЛА типу "шахед".

Атака ракетами та "шахедами" 18 березня

Увечері 17 лютого війська РФ атакували територію України безпілотними літальними апаратами Shahed. Крім того, зафіксували пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією РФ на Харківщині та Сумщині.

О 20:56 в командуванні заявили, що "шахеди" спостерігалися у Вінницькій, Черкаській та Житомирській областях, рухаються в північно-західному напрямку. Згодом про загрозу попередили й у Рівненській та Хмельницькій областях.

О 21:34 в Повітряних силах попередили про загрозу БПЛА у Чернівецькій області та рух ударних безпілотників в напрямку Волинської області.

У Кіровоградській області атака дронами призвела до пошкоджень 11 житлових будинків та 5 підприємств, одне з них – критичне. Місцева влада згодом відредагувала повідомлення щодо нічного удару Shahed та прибрала згадку стосовно влучання в інфраструктуру.

Нагадаємо, 18 березня координатор стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що через зволікання з військовою допомогою Україні змінюється становище на фронті. З його слів, допомога Україні не зачіпає національну безпеку США, оскільки американська оборонна промисловість поповнює запаси.