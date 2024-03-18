"Пауза для переозброєння": Путін відреагував на пропозицію про "режим тиші" на час Олімпіади

За словами російського лідера Володимира Путіна, перемир'я в Україні на час Олімпіади не буде, адже РФ нібито націлена на справжні "мирні переговори".

Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею про можливе призупинення військових дій в Україні на період проведення Олімпійських ігор, однак російський лідер Володимир Путін відхилив цю пропозицію заздалегідь. Про це повідомляє російське видання Meduza.

Під час прес-конференції, присвяченій результатам президентських виборів, Володимир Путін прокоментував ініціативу Еммануеля Макрона, заявивши, що він підтримує ідею мирних переговорів, а не паузу для переозброєння.

"Знаєте, я весь час говорив, ще раз повторю, що ми за мирні переговори, але тільки не тому, що в противника патрони закінчуються, а за те, якщо вони справді по-серйозному, у довгостроковій перспективі хочуть вибудувати мирні добросусідські відносини між двома державами, а не взяти паузу для переозброєння на півтора-два роки", — заявив диктатор.

Макрон запропонує Путіну оголосити перемир'я в Україні на час Олімпіади

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція, де відбуватимуться цьогорічні Олімпійські ігри, ретельно відстежуватиме виступи російських спортсменів, які виступатимуть на Олімпіаді під білим прапором. Водночас французький лідер заявив, що росіяни не підтримують той режим, який зараз панує в Росії. Емманюель Макрон наголосив, що Франція проситиме Росію припинити вогонь на час проведення Олімпійських ігор.

Нагадаємо, що раніше французький президент Емманюель Макрон ухилився від відповіді на запитання про можливий арешт глави Російської Федерації Володимира Путіна в разі його візиту до Франції.