В Китаї заявили про створення рельсотрону: які переваги отримає китайська армія

Основна проблема рейлганів у тому, що гармата сильно зношується після кількох пострілів. Китайські інженери заявили, що вони зробили 120 пострілів підряд і без збоїв.

Китайські дослідники заявили, що розробили електромагнітну рейкову гармату, яка може надати Народно-визвольній армії одну з найруйнівніших озброєнь 21 століття. Про це повідомляє Defense One.

У виданні спробували розібратись, чи дійсно китайським інженерам вдалося подолати всі технічні проблеми, які довгий час заважають США отримати "рейлган". Китай інвестує в дослідження електромагнітних систем і виробництва електроенергії вже понад 10 років. Відмінністю "рейлгана" від традиційної артилерії є те, що швидкість пострілу може перевищувати 6 Махів. Це відбувається завдяки не пороховим газам, як у звичайних гармат, а завдяки електромагнітної дії.

Окрім цього рельсотрони мають бути точнішими, далекобійними і дешевшими за звичайні гаубиці. Раніше США були лідером у дослідженні електромагнітної зброї, але у 2021 році вони закрили програму й виділили понад 500 млн доларів. Причина закриття — швидке зношення ствола. Він приходить в негідність після кількох пострілів. Також у ВМС США змінились пріоритети, бо спочатку рельсотроном мали озброїти есмінець Zumwalt.

Тим часом в Китаї заявили, що вони створили рельсотрон з дальністю пострілу від 100 до 200 км зі швидкістю польоту 6 Махів. Заявляється, що зброя отримала елементи штучного інтелекту зі 100 000 датчиків, щоб виявляти і усувати будь-які проблеми до поломки. Вони змогли випробувати 120 снарядів поспіль без збоїв. Якщо це правда, пишуть у виданні, то це означає, що Китай зміг вирішити проблеми зі зносом ствола.

Проте інші дані стверджують, що Китай лише розробив 25 мм рейкову гармату. Наразі достеменно невідомо, чи зможе китайська армія отримати повномасштабну рейкову гармату, виробляти її серійно і інтегрувати на свої бойові кораблі.

Нагадаємо, 18 жовтня в Японії протестували рейкотрон на морській платформі.

29 вересня ЗМІ писали, що європейський рейлган перевершує всі очікування.