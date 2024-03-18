Переобрання Путіна у Росії: в ГУР розповіли, що зміниться після виборів (відео)

Представник відомства Андрій Юсов підтвердив, що вибори можуть розв’язати Володимиру Путіну руки. Не виключено, що в РФ активізується мобілізація.

У Росії закінчилося голосування, і за даними ЦВК на виборах очікувано переміг Володимир Путін. Про те, на що це вплине, в ефірі телемарафону 18 березня розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрія Юсова.

Представник розвідки відповів, чи розв’яже Путіну руки перемога на президентських виборах у РФ. Він підтвердив, що мобілізаційні заходи у країні-агресорці не зупинялись, але тепер варто очікувати нової хвилі мобілізації.

"Так, після цього фарсу, який називали "виборами Путіна", їхня активізація можлива. Вони можуть носити більш відкритий характер, і це правда", — зазначив Юсов.

Також представник ГУР прокоментував інциденти з підпалами та вибухами, якими супроводжувались російські президентські вибори.

"У Росії залишається велика кількість людей, які готові чинити опір режиму і роблять це в різний спосіб. Хтось може підпалити цю виборчу кабінку чи залити її зеленкою, зіпсувати бюлетені, а хтось зі зброєю в руках як російські добровольці з РДК, Легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" готовий звільняти батьківщину від режиму Путіна", — підкреслив він.

Коментар Андрія Юсова (про вибори у Росії — з 0:28)

Нагадаємо, у CNN повідомили, що після переобрання Володимира Путіна в Росії продовжаться репресії проти опозиції та можуть оголосити нову хвилю мобілізації.

18 березня Володимир Путін пригрозив НАТО Третьою світовою війною. З його слів, "навряд чи в цьому хтось зацікавлений".