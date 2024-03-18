"Лоб у лоб": колаборанта й ексчиновника з Криму Кривенка задавила вантажівка ЗС РФ, — соцмережі

Машину зрадника України на одній із трас окупованого півострова розчавила військова вантажівка. У салоні він перебував не один.

У Криму загинув у ДТП колишній "голова" захопленого Росією підприємства "Кримавтодор" Дмитро Кривенко. Про це 18 березня повідомили у російському анонімному Telegram-каналі "ВЧК-ОГПУ".

У публікації згадано, що Кривенко був "скандально відомим чиновником". Разом з ним в іномарці була жінка на ім'я Катерина.

"За нез'ясованих обставин на одній із трас півострова машина Кривенка сьогодні лоб у лоб зіткнулася з військовою вантажівкою", — передали автори контенту.

Фото з місця події Фото: Соцмережi

Хто такий Дмитро Кривенко?

Кривенко керував "Кримавтодором" з 2018 року, але у 2020 році його звільнили через виявлені недоліки в роботі. Пізніше чиновника звинуватили у розкраданні коштів під час ремонту дороги у Тамбовській області. З’ясувалося, що слідство велося шість років і увесь цей час Кривенко ігнорував повістки в поліцію.

"Кримавтодор" — це державне унітарне підприємство, яке знаходиться в Криму. Після захоплення півострова його перереєстрували відповідно до російського законодавства, після чого на "Кримавтодор" наклала санкції низка країн.

Фото Дмитра Кривенка Фото: РБК

Також Кривенко відомий тим, що контролював будівництво траси російських окупантів "Таврида". Ця дорога довжиною 253 кілометри проходить через весь Крим і з’єднує Керч із Севастополем.

У ЗМІ передавали, що місцеві прозвали "Тавриду" дорогою смерті через велику кількість смертельних ДТП. Повідомляється, що на трасі за сотні кілометрів немає куди з’їхати — немає ані заправок, ані туалетів, ані кафе.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що для міцного миру Україні необхідно повернути Крим.

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