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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Війна тільки загострюватиметься": в ОП відповіли на слова Путіна про "санітарну зону" в Україні

Володимир Пєнов
Фото: РИА Новости | Володимир Путін, президент РФ

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, заява російського президента — це пряме свідчення того, що Російська Федерація не готова жити в сучасних суспільно-політичних відносинах і враховувати суверенні права інших країн.

Висловлювання Володимира Путіна про наміри створити "санітарну зону" на території України вказує на подальше загострення російсько-української війни. Про це в коментарі агентству Reuters повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Це... пряма маніфестна заява про те, що війна буде тільки загострюватися", — сказав Подоляк.

Радник глави ОП додав, що заява Путіна — це пряме свідчення того, що Російська Федерація не готова жити в сучасних суспільно-політичних відносинах, "враховуючи абсолютні суверенні права інших країн".

Що сказав Путін про "санітарну зону" в Україні

Президент Росії Володимир Путін під час виступу у своєму виборчому штабі 17 березня заявив, що продовжить війну і створить на території України так звану "санітарну зону".

Відповідаючи на запитання про необхідність захоплення Харківської області України, Путін зазначив, що в разі продовження нападів Росія створить "санітарну зону" на більшій частині української території для забезпечення безпеки російської території.

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"Створити санітарну зону на сьогоднішніх територіях України, підпорядкованих "київському режиму", зону безпеки, яку буде складно подолати засобам ураження, насамперед іноземного виробництва", — заявив глава Кремля.

Нагадаємо, після закриття виборчих дільниць на виборах президента Росії Путін заявив журналістам, що не виключає конфлікту РФ з країнами НАТО. Крім того, президент РФ висловив жаль щодо дій Франції, яка, на його думку, "підбурює до посилення конфлікту".