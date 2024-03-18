"Багатомільйонна маса": Україні потрібні резерви, адже в РФ посилять мобілізацію, — Міноборони

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що Путін пожене своїх солдатів у бій із новою люттю. Він накаже провести примусову мобілізацію, збере нових найманців з інших держав.

Президент РФ Володимир Путін після проведе нову хвилю мобілізації, а також посилить тиск на українських захисників на фронті. Тому Україна повинна створювати резерви. Таку думку висловив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк у статті для "Укрінформу".

За його словами, у росіян дуже великий ресурс живої сили. Це люди, які свідомо йдуть убивати українців. Це "багатомільйонна маса" росіян, які підтримують війну.

"Росія оцінила нинішні виробничі можливості України та країн союзників і використовує свою перевагу в боєприпасах фактично не зменшуючи інтенсивності вогню", — написав він.

За словами Гаврилюка, росіяни не зупиняться, адже солдати для РФ — це витратний матеріал. Таке ставлення можна було побачити під час битв за Бахмут та Авдіївку.

"Жорстоке ставлення до життя своїх солдатів — це найстрашніша зброя Кремля. З моменту останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" російська армія втратила в Україні понад 32 000 своїх військових, а загалом уже понад 431 000. Але ні Путіна, ні російських командирів величезні втрати своїх людей не зупиняють", — написав генерал-лейтенант.

За його словами, Путін пожене своїх солдатів у бій із новою люттю. Він накаже провести примусову мобілізацію, збере нових найманців з інших держав.

"На початку свого нового президентсько-диктаторського терміну він захоче більше перемог на полі бою в Україні, більше страху для європейців. Перед тим, як ця нова хвиля російських "мобіків" опиниться на фронті, у нас може бути певний час для мобілізації сил — посилення бригад, створення резервів", — написав Гаврилюк.

У своїй статті заступник міністра оборони також зазначив, що велика кількість зброї і солдатів дозволяють Росії сподіватися на довгу війну. Вона, за їхніми очікуваннями, принесе успіх. Щоб прискорити процес провалу РФ українцям треба збільшити втрати серед окупантів.

"Для цього Силам оборони України важливо збільшити вогневу міць. Так, ми ще багато в чому залежні від наших союзників. Нам потрібно більше сучасної західної зброї за широкою номенклатурою", — написав військовий.

Він заявив, що Україна не зможе змагатися з росіянами в кількості танків і артилерійських снарядів. Крім того, мобілізаційний ресурс в України не такий великий, як у РФ. Тому потрібно зосередитися на сучасних зразках озброєння, які можуть завдавати ударів на далеких дистанціях.

Нагадаємо, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун заявив, що США розробили альтернативу постачання ракет для ППО України. У разі критичної ситуації Україна отримає необхідне озброєння, але це може бути менша кількість ракет до відповідних систем, ніж зараз.

Також політолог Петро Олещук розповів Фокусу, що ракети Taurus не передають через шантаж канцлера Німеччини Олафа Шольца Кремлем. Путінський режим боїться, що Україна за допомогою Taurus знищить Кримський міст, але чому сам Шольц боїться погроз Путіна — невідомо.