З першого пострілу: бійці 3-ї ОШБр ударили по російському "Спартаку" в Авдіївці (відео)

На околицях Авдіївки було виявлено ворожий броньований гантрак з 57-мм гарматою С-60. Українські військові відпрацювали по ньому за допомогою гаубиці "Мста-Б".

Бійці Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України уразили російський "Спартак" — гантрак з 57-мм гарматою С-60 під Авдіївкою Донецької області. Про це повідомили в пресслужбі бригади в Telegram.

"Броньований гантрак окупантів з 57-мм гарматою С-60 було виявлено на околицях Авдіївки", — йдеться у повідомленні.

У бригаді розповіли, що після цього до роботи приступили оператори 3-ї ОШБр. Зокрема, українці завдали ураження військової техніки з першого пострілу за допомогою вогню "Мсти-Б". В результаті було пошкоджено броньовик та гармату.

"Це "привіт" від бійців 2-го САДн Третьої штурмової бригади", — додали в пресслужбі бригади.

Гантрак ЗС РФ: що відомо

Гантрак — це імпровізована бойова машина. Зокрема, на транспортному засобі встановлене озброєння і бронювання.

Гаубиця "Мста-Б": що відомо

"Мста-Б" — радянська 152-мм гаубиця. Вона призначена для знищення тактичних засобів ядерного нападу, артилерійських, мінометних батарей, танків та інших бронемашин. Також вона може знищувати польові фортифікаційні та інші оборонні споруди, пункти управління, засоби ППО.

Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що українські військові знищили російську колону, яка складалася з одного танка і трьох БМП. Це сталося за допомогою ПТРК Javelin.

14 березня в ССО розповіли, як не дали ворогу замінувати водойми в Херсонській області. Українські військові уразили окупантів за допомогою БПЛА.