Плюс 15 тисяч: в Україні пропонують суттєво збільшити прикордонні війська
Чисельність прикордонних військ України в разі ухвалення парламентом законопроєкту складе 75 тисяч осіб.
У понеділок, 18 березня, Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який пропонує збільшити чисельність прикордонних військ України на 15 тисяч осіб. Про це повідомив у Telegram постійний представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Він пояснив, що така ініціатива пов'язана з "нагальною необхідністю формування та нарощування бойових резервів Державної прикордонної служби (ДПСУ) в складі Сил оборони та забезпечення готовності ДПСУ в повоєнний період узяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних кордонах".
Також збільшення кількості особового складу прикордонників пов'язане з адекватним реагуванням наявними силами й засобами ДПСУ на актуальні та потенційні загрози національній безпеці на державному кордоні.
Зі свого боку, речник Держприкордонслужби заявив, що така ініціатива відповідає нинішнім викликам.
"ДПСУ в сучасних реаліях потребує формування бойових підрозділів, які виконують завдання зокрема й на лінії фронту, а в подальшому передбачатиме взяття під контроль ділянок кордону та відповідно виконання завдань із оборони, що тягне за собою необхідність збільшення штатної чисельності Держприкордонслужби", — сказав Демченко в коментарі "Українській правді".
На сайті Верховної Ради вже з'явилася інформаційна картка щодо реєстрації "Проєкту Закону про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державну прикордонну службу України".
Текст документа на момент публікації новини на сайті парламенту відсутній.
Нагадаємо, 12 березня під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення кількості прикордонних військ. Рішення він пояснював поточними завданнями захисту від російської агресії, а також покликався на необхідність довготривалого захисту кордонів нашої держави після закінчення війни.
Нагадаємо, у березні 2022 року парламент збільшив чисельність ДПСУ на 7 тисяч військовослужбовців. Відповідно до закону, в особливий період загальна чисельність Держприкордонслужби становить 60 тисяч осіб, із них 52 тисячі — військовослужбовці.
Отже, у разі ухвалення запропонованого Кабміном документа чисельність прикордонних військ України складе 75 тисяч осіб.
Нагадаємо, 29 січня Володимир Зеленський повідомив, що чисельність Збройних сил України становить 880 тисяч.