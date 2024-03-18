"Там немає президента": в Офісі президента України прокоментували вибори в РФ

Михайло Подоляк назвав Путіна не легітимним, заявив, що в Росії немає виборчого процесу як такого, і прогнозує "класичну криваву диктатуру".

У Російській Федерації не існує виборів, адже там відсутня конкурентна політика, політичний процес, альтернативи, свобода слова й дискусії. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі "24 Каналу".

За його словами, ідеться про ознаки демократичності, які мають супроводжувати весь виборчий процес.

"Це класична авторитарна чи навіть уже така країна, яка переходить у тоталітарну диктаторську систему управління. Безумовно, там немає нічого, що можна назвати будь-яким демократичним словом. Там немає президента", — констатував Подоляк.

Радник керівника ОП вважає, що Володимир Путін — не легітимний.

"Ба більше, цей суб'єкт на прізвище Путін не є легітимним, на мій погляд. Там немає виборчого процесу. І там нічого не буде до моменту обвалу цієї системи. Це буде класична кривава диктатура. Історично ми це неодноразово бачили", — резюмував Подоляк.

Надаємо, 18 березня речниця німецького уряду Крістіане Гофман заявила, що Німеччина не визнає легітимною перемогу чинного президента Володимира Путіна. За її словами, вибори в РФ були "ані вільними, ані чесними", а виборча кампанія характеризувалася "атмосферою залякування". Гофман повідомила, що канцлер Олаф Шольц Путіна не вітав.

Нагадаємо, Фокус зібрав реакції західних країн на переобрання Володимира Путіна в одному матеріалі.