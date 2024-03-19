"Не можемо чекати": Чехія намагається поставити боєприпаси в Україну якомога швидше, — Павел

За словами чеського президента, найближчим часом європейські компанії повинні будуть значно збільшити свої виробничі потужності. Це дасть змогу не тільки забезпечувати свої потреби, а й активно допомагати Києву.

У майбутньому Європа вироблятиме стільки боєприпасів, що зможе забезпечувати не тільки себе, а й Україну. Про це заявив президент Чехії Петр Павел у коментарі журналісту "Радіо Свобода".

За його словами, зараз Прага посилено намагається допомогти Києву і шукає можливість поставок боєприпасів "так швидко, наскільки це можливо. Немає часу чекати, адже захисникам на фронті снаряди потрібні вже зараз.

"Виробництво необхідної кількості снарядів потребує часу. Це вимагає збільшення потужностей нашого виробництва. Але Україна потребує снарядів зараз. Ми не можемо чекати на європейські компанії, тому ми намагаємося знайти боєприпаси скрізь, де можемо. Доставити їх в Україну так швидко, наскільки це можливо. Але паралельно збільшуємо власні потужності", — заявив Петр Павел.

Окремо чеський президент висловився з приводу того, як Європа збирається збільшити власні виробничі потужності. Незабаром Захід може виробляти необхідну кількість боєприпасів і закривати першорядні потреби.

"У найближчому майбутньому європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, а також, щоб забезпечити Україну боєприпасами, якщо вона ще матиме в них потребу в найближчому майбутньому", — підсумував Петр Павел.

Нагадаємо, 17 лютого президент Чехії Петр Павел заявляв, що знайшов 800 тисяч боєприпасів для України. Він розповів, що йому відомо, звідки можна постачати снаряди для артилерійських установок, які допоможуть Україні на полі бою в боротьбі з російськими окупантами.

18 березня з'явилася інформація, що Чехія закуповує боєприпаси для України у союзників Російської Федерації. Як написали журналісти, Празі дісталися у "спадок" від соціалістичного блоку велика збройова промисловість і хороші зв'язки з багатьма країнами "Глобального Півдня" з великими запасами зброї радянського виробництва.