Кожна з країн мала свої бойові кораблі, які виконували завдання по один бік барикад. Для Індії це є символом того, що вони товаришують зі всіма країнами.

В Бенгальській затоці відбулися навчання Мілан-2024, які обʼєднали між собою США, Іран і Росію на чолі з Індією. Вони відбувались за участі Військово-морських сил. Про це повідомляє The War Zone.

Минулого місяця відбулися важливі навчання для Військово-морських сил Індії, бо вони вперше розгорнули два оперативні авіаносці з літаками, що свідчить про зростання амбіцій ВМС країни. Навчання "Мілан" тривають раз на два роки з 1995 року. Якщо раніше вони мали регіональний характер, то зараз перетворились на подію міжнародного характеру. Метою навчань називають "товариство, згуртованість і співпраця".

INS Vikrant – перший побудований і розроблений авіаносець в Індії Фото: Angad Singh

Загалом у навчаннях взяли участь 51 військово-морська делегація, 16 іноземних кораблів і один патрульний літак з Франції. Особливістю маневрів є те, що по один бік були бойові кораблі США — есмінець USS Halsey, Ірану — фрегат IRIS Dena і РФ виставила одразу кілька кораблів — крейсер "Варяг", есмінець "Маршал Шапошников" і "Борис Чиликин" і танкер класу "Борис Бутома".

Проте такий факт автори називають прагнення Індії мати широку співпрацю і сприймати всі держави як партнерів, незалежно від різної зовнішньої політики. Самі навчання тривали девʼять днів у Вісакхапатнамі. Вони включали спортивні і культурні заходи на березі, а також парад у місті, щоб продемонструвати товариськість. Найважливіша частина відбувалась у морі, де Індія вперше вивела два авіаносці INS Vikramaditya і INS Vikrant. Останній було розроблено і побудовано в Індії.

Американський есмінець USS Halsey Фото: Angad Singh

Військово-морські сили Індії також представили спільну супутникову мережу зв'язку під час навчань під назвою NISHAR (Network for Information SHARing). Термінали звʼязку були розподілені між всіма учасниками, щоб краще координувати операції.

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