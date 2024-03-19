У РФ заявили про захоплення половини Роботиного: ISW підтверджує частковий успіх росіян (карти)

Інформація про захоплення половини населеного пункту з'явилася ще 17 березня в російських пабліках. Аналітики DeepState відзначають успіх окупантів біля сусіднього Вербового, а Генштаб інформує про відбиття кількох атак на Роботине.

Російські війська нещодавно незначно просунулися в західній частині Запорізької області на тлі позиційних боїв. Геолоковані кадри за 17 березня вказують на незначне просування російських сил на схід від Луговського (північний захід від Роботиного). Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 18 березня.

Один із російських військкорів 17 березня заявив, що ЗС РФ захопили половину Роботиного. Позиційні бої тривали біля Роботиного, Вербового та Мирного.

Роботине на карті

Ідеться про російського пропагандиста Семена Пєгова, який стверджує, що ЗС РФ "продовжують займати приблизно половину цього населеного пункту, відбиваючи контратаки ЗСУ і прагнучи поліпшити свої позиції".

Роботине на карті

За оцінками DeepState, російські війська просунулися в районі Орлівки та біля Вербового.

Роботине на карті

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 19 березня йдеться про те, що ворог 9 разів атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької.

Нагадаємо, що Путіну потрібні "санітарні зони" в Україні, щоб убезпечити територію РФ від західної зброї.

Своєю чергою, Сили оборони укріплюють три захисні лінії в Сумській області. Речник ОК "Північ" Вадим Мисник зазначив, що ЗСУ щодня укріплюють фортифікації, щоб не дозволити ворожим ДРГ проникнути в регіон. Разом з тим, великі угруповання військ РФ на кордоні не спостерігаються.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, кому потрібне перемир'я під час Олімпіади й що це дає.